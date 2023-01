Juan Duque reveló por qué Lina Tejeiro le terminó: “Yo no quería”

La actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque protagonizaron durante algunos meses una de las relaciones más populares de la farándula colombiana. Foto: Instagram - Instagram

El año pasado, la actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Juan Duque protagonizaron una de las relaciones más populares de la farándula colombiana. Sin embargo, después de algunos meses, la pareja sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras anunciar el fin de su noviazgo.

Recientemente, el cantante antioqueño dio a conocer la razón puntual por la que la actriz le había terminado. En entrevista con el pódcast El Gatales, el artista reveló que a Lina se le hacía difícil mantener una relación a distancia, ya que él está radicado en Medellín y ella en Bogotá.

“Lina tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo. A veces hacíamos el esfuerzo para estar todos (con su equipo de trabajo) en Bogotá. Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez o dos veces a la semana. Siempre buscaba la forma”, reveló Duque.

El cantante contó que cuando llegaron los viajes del programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas, de Caracol Televisión, tomaron la decisión de terminar su relación. “Ahí fue donde la cosa empezó a deteriorarse. Cuando ella llegó, yo también llegué, y el día de cumpleaños que fui a visitarla… ahí como: ‘Bueno, hasta hoy contamos con tus servicios’. La terminada fue una charla seria, dos personas maduras diciendo: ‘No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Se puede arreglar? No. Listo, se deja así’”, agregó.

Duque también reveló que le dolió leer las indirectas que Lina publicó en sus redes sociales después de terminar su relación. Sin embargo, él decidió tomar el asunto con humor. “Yo estaba muy tranquilo. Yo no quería, ella fue la que dijo: ‘Ya no quiero seguir más’. Todo lo que estaba construyendo se derrumbó. Estaba en ese proceso cuando sale con eso del rímel. Esa fue su explicación de por qué habíamos terminado. Yo honestamente no entendía qué estaba pasando y ¿sabes qué?, todo el mundo me decía, mi hermana y los de la disquera: `Usted no responda, quédese callado´. Aproveché que todos estuvieran dormidos y empecé a pedirle respuestas a la vida porque para mí fue duro. Entonces respondí con humor”, dijo.