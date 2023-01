La “reina del orden” se dio por vencida, a tener la casa organizada con tres hijos

Marie Kondo es una consultora de organización, autora y presentadora de televisión japonesa. Foto: Instagram @mariekondo

Marie Kondo es una consultora japonesa que en 2019 se dio a conocer gracias a la serie de Netflix “a ordenar con Marie Kondo”, una producción que enseña los trucos que aplica esta mujer en su vida diaria y en su hogar para eliminar los objetos innecesarios y mantener un orden visual y físico en casa.

Ahora, dos años después de que se conociera su método a nivel mundial, la “reina del orden” como es llamada, afirmó que se dio por vencida al tratar de tener la casa organizada con tres hijos en casa, tarea que resulta “imposible”.

Las declaraciones las dio para The Washington Post, en el que contó cómo ha sido su proceso como mamá por tercera vez, después de tener a su último hijo en 2021, y cómo su rol ha afectado su filosofía de organización y limpieza que, paralelamente, ha ayudado a muchas personas alrededor del mundo.

¿Marie Kondo se rindió después de tener su tercer hijo?

Desde la publicación de su primer libro “la magia del orden”, Marie Kondo ha sido criticada por sus métodos de desapegos a las cosas y cómo recomienda a la gente deshacerse de los objetos que marcan sus vidas.

Recientemente, Kondo está siendo tendencia en el mundo, ya que, al parecer, su método de doblar camisetas en pequeños tubos no es tan funcional si se tienen tres hijos en casa, quienes para la japonesa se convirtieron en la gran prioridad en su vida.

“Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento, en esta etapa de mi vida”, dijo Kondo a través de un intérprete en un seminario web reciente para los medios y una ceremonia virtual del té.

Y agregó: “hasta ahora, era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Me he dado por vencida en eso, en el buen sentido para mí. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa”.

¿Qué método recomienda Marie Kondo?

Finalmente, Kondo afirmó que aunque sus métodos son una ayuda para las personas que se sienten abrumadas por la cantidad de cosas que tienen en sus hogares, la recomendación es crear una rutina que se ajuste al ritmo de vida de cada familia, priorizando espacios u objetos “que los hagan felices”.

“Al organizar nuestros corazones y mentes, queda claro lo que realmente queremos”, afirmó Kondo, y agrega que estas son las cosas con las que está luchando en este momento. Agrega, además, que a medida que sus hijos crezcan, su forma de vida cambiará nuevamente. “Seguiré mirando hacia adentro para asegurarme de estar liderando mi propio kurashi”.