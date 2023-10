Julio Sánchez Cristo recibió llamada en vivo de un viejo amor: “Estaba enamorado”

El periodista actualmente es el director de la emisora W Radio, de Caracol Radio. Adoptó el puesto desde el año 2003. Foto: W Radio Colombia

Dicen que todo tiempo pasado fue mejor y, aunque tal vez no sea una afirmación cierta, la infancia, al menos, es un periodo de la vida valioso para muchas personas. Este es el caso de Julio Sánchez Cristo, que al recibir una llamada desde España recordó con cariño un periodo de su infancia en el que se enamoró de un amor imposible.

Quien decidió hablar con el periodista de la W Radio la mañana del 5 de octubre, mientras dirigía el programa, fue una mujer de nombre Lucía, que actualmente reside en Palma de Mallorca. “¿Doña Lucía, la hija de doña Candelaria? ¿La hermana de Hugo?”, pregunta Sánchez al percatarse de que la persona al otro lado de la línea era el mismo amor que tuvo cuando tenía 7 años.

“Doña Lucía, ¿y por qué lo nuestro no funcionó?”, pregunta con picardía el locutor después de que la mujer relatara las actividades que realizaban juntos, como comer helado en la heladería San Marcos, ubicada en la carrera séptima, o ir al antiguo Teatro Mogador, ahora llamado Auditorio Mayor, ubicado en la calle 23 con carrera 19.

“Íbamos cogidos de la mano por la carrera Séptima, conversábamos muy sabroso, como si él fuera una persona grande”, dice la mujer. Por lo que cuentan, el amor entre los dos era imposible, pues ella no podía verlo más que como un niño, ya que le llevaba 14 años. Para entonces ella estudiaba Psicología en la Pontificia Universidad Javeriana, con 21 años, y él apenas estaba en el colegio. Para Lucía, Sánchez siempre fue un niño inteligente y sagaz. “Eras un niño supremamente vivo. Yo sí te observaba y decía ‘este va a ir muy lejos, este peladito va para muy lejos’”.

Tan perspicaz era que se hacía en medio del señor Gustavo Cárdenas (quien fue pareja de Lucía) y ella, fingiendo hacerles “visita” para poder separar a su amor platónico del hombre. “Yo creo que yo era muy celoso porque yo creo que estaba enamorado de usted [...] yo estaba enamorado, locamente enamorado”.

Mientras la conversación se desarrollaba, el director del programa decidió poner en segundo plano la canción de Rocío Durcal, “Acompáñame”, banda sonora de la película homónima estrenada en el año 1966. Cinta que marcó a la pareja de amigos.

“Todo puede suceder pero a mí no me sucedió porque usted no me paró bolas, Lucía”, cierra Julio Sánchez Cristo, confesando que la llamada le alegró su mañana.

