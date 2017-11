Kevin Spacey, investigado por policía británica por agresión sexual

Con Información de Agencias

La noticia se conoce luego de que un exempleado del teatro londinense Old Vic hablara del comportamiento sexual del protagonista de “House of Cards” y director artístico de ese teatro durante 11 años.

La policía británica anunció este viernes que estaba investigando una acusación de agresión sexual cometida en 2008 en el sur de Londres por un hombre, que la cadena británica Sky News identificó como el actor estadounidense Kevin Spacey.

Scotland Yard no quiso confirmar a la AFP la identidad de la persona que está siendo investigada, pues ésta no ha sido inculpada.

Según Sky News, el incidente se produjo cerca de Old Vic, el teatro del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015. (Leer Historias sexuales de Kevin Spacey, muy conocidas en el teatro londinense Old Vic).

Las acusaciones de abusos sexuales se han multiplicado en los últimos días contra la estrella de Hollywood, dos veces ganador del Óscar, en Reino Unido y en Estados Unidos.

Coinciden con el escándalo relacionado con el productor estadounidense Harvey Weinstein, al que más de 80 mujeres han acusado de acoso, agresión sexual y/o violación.

El jueves, en la prensa británica, un exempleado del Old Vic afirmó haber visto a Kevin Spacey "manosear a hombres muchas veces", y acusó al teatro de hacer la vista gorda ante su comportamiento. (Leer también Dustin Hoffman, Kevin Spacey y Brett Ratner: nuevos escándalos sexuales de Hollywood).



Spacey, tras los pasos de Harvey Weinstein



La caída en desgracia de Kevin Spacey parece seguir el mismo camino que la del productor Harvey Weinstein. Al igual que ya sucedió en el caso del antiguo rey midas de la industria, la decisión de una sola persona, en este caso el actor Anthony Rapp, de denunciar públicamente cómo el artista intentó forzarlo a mantener relaciones sexuales, consiguió inspirar a otras muchas el valor para alzar la voz y denunciar los tocamientos y el trato denigrante del que habían sido víctimas a manos de este.

El mexicano Robert Cavazos compartió en su Facebook el acoso sexual que desplegó Spacey durante el tiempo en que ambos trabajaron en el teatro londinense Old Vic, en el que el segundo ejerció de director artístico. Además, un director de documentales a quien habría conocido en un pub de Los Ángeles y un camarero del hotel Goodwood Park de West Sussex, donde habrían coincidido en 2010, también quisieron dar un paso al frente para compartir sus desagradables experiencias.

Ambiente tóxico en el rodaje de "House of Cards"



Ahora, un antiguo asistente de producción de la serie "House of cards", que no quiso revelar su identidad, aseguró que la atmósfera en el set de rodaje de la ficción de Netflix -en la que Spacey y Robin Wright dan vida al despiadado matrimonio Underwood- acabó volviéndose "tóxica" debido al comportamiento "depredador" del que hacia gala su protagonista masculino. (Leer Kevin Spacey, acusado de abusos sexuales por trabajadores de "House of Cards").

Ese mismo hombre afirma que, en una ocasión, Kevin Spacey le metió la mano en los pantalones mientras conducían hacia una de las localizaciones de rodaje, tras lo cual le acorraló en su camerino después de que le ayudara a transportar sus pertenencias del vehículo a su trailer.

Aunque en esa ocasión no denunció lo ocurrido, en el pasado sí había recurrido a un supervisor para ponerle al corriente de la actitud de Spacey, ante lo cual se tomaron medidas para que nunca se quedaran a solas. Sin embargo, tras un tiempo sin "incidentes" de esa naturaleza, acabó por "bajar la guardia" solo para que la estrella retomara su antigua dinámica.

"No me cabe ninguna duda de que este tipo de comportamiento depredador era una especie de rutina para él y de que no tenía ningún escrúpulo en aprovecharse de su estatus y posición en ese sentido. Era un ambiente tóxico para los hombres jóvenes que debían trabajar con él, daba igual que fueran del equipo, del reparto o extras", asegura esa persona en una entrevista a la CNN. (Leer también Netflix suspende rodaje de "House of Cards").

Al menos otros siete miembros de "House of Cards" respaldaron estas declaraciones, alegando que Kevin Spacey les hizo la vida imposible en el rodaje.

Uno de ellos reconoce que el actor de 58 años le tocaba el estómago y le daba masajes de una forma que le hacían sentir muy incómodo de manera rutinaria, aunque el hecho de que fuera el protagonista de la serie le hacía sentirse incapaz de rebelarse contra la situación. Un antiguo asistente de cámara insiste en que ninguno de los responsables de la ficción política -que ha cancelado el rodaje de la sexta temporada ante la polémica- hizo nada al respecto a pesar de que el intérprete realizaba comentarios de carácter sexual muy inadecuados abiertamente.

"Todos hablábamos de ello. Lo que más me molesta es que todos firmamos documentos sobre el acoso en el lugar de trabajo antes de empezar en la serie y aparentemente eso no se aplicaba a él, y podía salirse con la suya", lamenta.

Netflix aseguró que está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de su personal.

Mientras, y siguiendo el ejemplo de Weinstein, Kevin Spacey se retiró de la vida pública, según su portavoz, para someterse a "tratamiento y evaluación", aunque no ha especificado de qué tipo. De momento, el actor ya ha perdido el Emmy honorario que le iba a entregar en la siguiente gala de la Academia de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y la posibilidad de seguir adelante con la historia de Frank Underwood.