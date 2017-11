Dustin Hoffman, Kevin Spacey y Brett Ratner: nuevos escándalos sexuales de Hollywood

Lo que comenzó como un reportaje de The New York Times y The New Yorker sobre la conducta sexual de Harvey Weinstein se convirtió en una bola de nieve cuando muchas mujeres se animaron a contar sus casos.

Apenas están comenzando las investigaciones formales de la policía en Estados Unidos y el Reino Unido contra el productor Harvey Weinstein y nuevos escándalos sexuales sacuden Hollywood.

Este miércoles el actor Dustin Hoffman emitió un comunicado para disculparse con la escritora Anna Graham Hunter, quien aseguró que el ganador del Óscar la acosó en 1985 durante el rodaje de "Death of a Salesman".

"Me pidió que le diera un masaje en los pies en el primer día de rodaje, y lo hice. Actuaba de forma insinuante, me agarró del trasero y me hablaba de sexo. Una mañana fui a su camerino para anotar lo que quería de desayuno. Me miró, sonrió y se tomó su tiempo. Después dijo: 'tomaré un huevo duro y un clítoris pasado por agua'", escribió la mujer de 49 años en el sitio estadounidense The Hollywood Reporter.

Ante esas palabras, Hoffman respondió: "Tengo el mayor de los respetos por las mujeres y me siento horrible de que cualquier cosa que haya podido hacer la haya puesto en una situación incómoda. Lo lamento. No refleja quien soy".

El lunes pasado el mundo se sorprendió con una acusación contra el protagonista de "House of Cards", Kevin Spacey, y más aún con la disculpa que ofreció ya que aprovechó la ocasión para revelar su homosexualidad y dejar a un lado la denuncia hecha por el actor Anthony Rapp. (Leer Críticas a Kevin Spacey por hablar de homosexualidad y desviar atención sobre acoso sexual).

"Como saben aquellos que son cercanos a mí, he tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, he amado y he tenido encuentros de carácter romántico con hombres durante toda mi vida, y ahora he elegido vivir mi vida como un hombre gay. Quiero poder lidiar con esta situación de forma honesta y, para ello, debo examinar cada aspecto de mi comportamiento", comentó Spacey, quien ya acumula tres denuncias de hombres en su contra.

Hasta el momento, alrededor de 40 mujeres dicen ser víctimas de Weinstein, quien fue abandonado por su esposa, despedido de su propia empresa y relegado de academias, festivales y sindicatos de cine.

Rose McGowan, Angelina Jolie, Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Lea Seydoux, Eva Green, Rosanna Arquette, Heather Graham, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Elizabeth Karlsen, Kate Beckinsale, Angie Everhart, Minka Kelly, Louisette Geiss, Jessica Barth, Lauren Sivan, Emma De Caunes y Judith Godreche, son algunas de las artistas que dicen ser víctimas de Weinstein.

Los escándalos más sonados

Hasta el momento, los casos más sonados los protagonizan Weinstein y Spacey. El primero porque en la industria cinematográfica de Estados Unidos se sabía el comportamiento del productor y nadie hizo nada; el segundo porque Netflix tuvo que suspender el rodaje de la sexta y última temporada de "House of Cards" debido a las reacciones.

La semana pasada Los Angeles Times publicó las historias de 38 mujeres que acusan al director de cine y escritor estadounidense James Toback de acoso sexual en la década de 1980. Este cineasta también está siendo investigado por la policía de Beverly Hills.

Este primero de noviembre el director de cine Brett Ratner y el jefe de noticias de NPR, Mike Oreskes se sumaron al escándalo de mala conducta sexual que envuelve a Hollywood, luego de que más mujeres revelaron nuevas historias de abuso.

Las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, así como otras cuatro mujeres, acusaron a Brett Ratner, de 48 años y director de "Rush Hour" y "X-Men: The Last Stand", de mala conducta sexual o acoso, informó este miércoles el diario Los Angeles Times.

Por su parte, el presidente Ejecutivo de NPR, Jarl Mohn, envió el miércoles al equipo de la radio un correo en el que dice que pidió la renuncia a Oreskes por "conducta inapropiada" y que el ejecutivo había sido obligado a dimitir después de acusaciones, publicadas en The Washington Post, de dos mujeres que dijeron que habían sido acosadas a finales de 1990, cuando era jefe de la oficina del The New York Times en Washington. También fue acusado de acoso por una empleada de NPR, reportó la estación en su portal de internet.

Denuncias de abuso sexual desde hace décadas

Aunque es la primera vez que los escándalos sexuales hacen tambalear a Hollywood, no es la primera vez que se habla del tema. Hay que recordar que durante años Ronan Farrow (hijo de Mia Farrow) ha denunciado que su padre, el cineasta Woddy Allen, abusó de su hermana Dylan. Ben Affleck tuvo que disculparse hace tres semanas por un comportamiento inapropiado que tuvo en 2003. En fin, el escándalo Harvey Weinstein destapó una práctica que parece estar 'socialmente establecida' en la industria. (Leer Bill Cosby, Woody Allen, los hermanos Affleck y otros escándalos sexuales de Hollywood).