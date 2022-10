Khloe Kardashian habla sobre la presión por verse siempre “perfecta”

Khloe Kardashian aseguró: El ejercicio va de la mano con la salud mental, y cuando me siento en el gimnasio, me siento tan realizada. Lo que le das al gimnasio, lo obtienes”. Foto: Agencia Bangshowbiz

A Khloe Kardashian le gusta sentirse fuerte y musculosa. La estrella de la pantalla chica de 38 años se ha convertido en una entusiasta de la cultura fitness en los últimos años, pero Khloe Kardashian no solo quiere verse delgada.

“Me gusta el músculo. Conozco a algunas chicas, solo quieren ser delgadas, pero a mí me gusta ser musculosa. [Me gusta] fortalecer mi cuerpo. No solo quiero ser delgada, quiero ser realmente fuerte’, declaró.

Dijo que todas las personas tienen sus propias aspiraciones y objetivos corporales, y le encanta cuando piensa y ve que tiene una nueva definición muscular, se siente bien porque tiene ese corte de tríceps que siempre quiso.

Khloe Kardashian aborda su plan de acondicionamiento físico como un viaje para mente, cuerpo y alma.

La estrella de televisión también cree que está cosechando los frutos de su arduo trabajo en el gimnasio. Así lo expresó a la revista People: “El ejercicio va de la mano con la salud mental, y cuando me siento en el gimnasio, me siento tan realizada. Lo que le das al gimnasio, lo obtienes”.

Aunque también admitió que la presión de verse ‘perfecta’ ha sido muy complicada de soportar en ciertas ocasiones.

Junto a un breve video que muestra su cuerpo en Instagram escribió: “Hola chicos, soy yo y mi cuerpo sin retocar ni filtrar. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con su imagen corporal toda su vida , cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo tal como es después de trabajar tan duro para llegar a este punto, y luego la comparte con el mundo, debes tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas. En verdad, la presión, el ridículo constante y el juicio durante toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de los demás sobre cómo debería lucir han sido demasiada presión para mí”.