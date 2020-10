En la serie “Rolling Web” la actriz barranquillera interpreta a una reconocida “instagrammer” que habla de “forma desparpajada” sobre temas de sexualidad y es muy abierta con su vida personal. Un papel en el que nunca la habíamos visto.

Las redes sociales se han adueñado de la industria audiovisual en el país. En los últimos meses, y gracias a la pandemia, hemos visto cómo el contenido en estas plataformas digitales, que antes era estigmatizado e incluso rechazado, ha tenido una gran acogida por parte del público.

Ahora que la televisión está parada y los teatros están cerrados, las personas se están dando cuenta de que estos sitios, más allá de provocar risas o distraer la mente, están generando nuevas narrativas de comunicación. Este es el caso de Rolling Web, una serie, que nació a raíz de un gimnasio actoral, con el propósito de contar historias e impulsar nuevos talentos hispanos en medio de la virtualidad.

De acuerdo con Herney Luna, creador de la serie, su idea era desarrollar una alternativa creativa y sostenible para seguir vigente en la industria, pero los resultados de esta experiencia lo motivaron a realizar algo más y terminó contactando a Kimberly Reyes, Orlando Liñán, Julián Trujillo, Guillermo Blanco, Daniela Beracochea, Valentina Villalba, Carolina Parra y Brayan Pérez, entre otros actores, para que se unieran al proyecto.

“Herney (Luna) siempre ha sido muy visionario y no le ha tenido miedo a explorar otros campos”, manifestó Kimberly Reyes, protagonista de la cuarta entrega de esta producción, pionera en formato vertical de alta calidad para plataformas como TikTok e IGTV en Instagram, y que se puede ver, todos los viernes a las 8:00 p.m., por las redes sociales de Chontaduro Film y Herney Luna.

En Rolling Web, la barranquillera da vida a una reconocida instagrammer que habla de “forma desparpajada” sobre temas de sexualidad y es muy abierta con su vida. La actriz aseguró que para este papel se basó en varias influenciadoras y analizó su comportamiento en redes sociales. (Lea: Kimberly Reyes y su ‘agresiva’ belleza que para nada oculta en redes sociales)

“Es un contenido que maneja tanto ficción como realidad. Vamos a ver personajes con dobles caras y vidas paralelas. Por ejemplo, el mío tendrá una transición en la que se va a dar cuenta de la realidad que existe detrás de la cámara. Siento que a través de las redes solo mostramos lo que nos gusta”, aclaró la artista que, a su vez, respaldó que el contenido en estas plataformas tiene la misma calidad y el peso que un producto de televisión.

Lo que sucede, según ella, es que el público considera que estos espacios son “solo para youtubers y las cosas que hacen” y, por esta razón, se han cerrado a la posibilidad de explorar este mundo digital que la ha ayudado y le ha enseñado mucho, incluso temas de empoderamiento femenino o cómo llevar un negocio, entre otras cosas. “Tenemos que saber qué tipo de producto queremos consumir y darle fuerza al contenido que es hecho con mucha calidad”, dijo.

Digitalización: una puerta a un nuevo mundo

De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., Reyes trabajó en la preparación de su papel de manera individual y con los recursos que tenía a la mano en su casa. Asimismo, tuvo que lidiar con las grabaciones, manejo de sonido, luces, ambiente y otros detalles de la producción, pues la situación no permitía que se reuniera con el director Luna y el resto del elenco de la serie.

Fue un proceso extraño, porque era la primera vez que actuaba sin alguien a su lado. Sin embargo, aseguró que sería una experiencia que volvería a repetir porque significó un gran desafío para su vida personal y profesional.

“A mí me encanta trabajar, disfruto muchísimo lo que hago y cuando no tengo algo que hacer... me lo invento. En estos momentos esta serie, de alguna manera, es una distracción y una forma de sentirnos activos y útiles. Creo que esta es una de las cosas que más ayudan a las personas a sobrellevar este tiempo: encontrar algo para hacer, desarrollar y que nos permita mirar otro horizonte que, anteriormente, no lo hubiéramos hecho”, manifestó la barranquillera.

Rolling Web fue la oportunidad perfecta para que la actriz, recordada por sus papeles en Diomedes, el Cacique de La Junta y Sin senos sí hay paraíso, incursionará en el mundo digital. Hace tiempo se “moría” por participar en un proyecto de esta magnitud, pues quería conocer si existía alguna diferencia entre grabar para televisión y para web. Después de terminar la producción, descubrió que el rigor es el mismo y no cambia en nada porque sea otra plataforma.

“Lo que creo que cambia es que como hacemos formatos más pequeños, hay menos cantidad de tiempo para trabajar, por ende, casi que uno lo encapsula en una semana para sacar adelante ese contenido que se va a lanzar, mientras que en una novela, claramente, trabajas escena tras escena”, dijo Reyes, quien también aclaró que la virtualidad lo hace más entretenido, dinámico y mucho más personalizado.

Esta serie ha sido un proyecto en el cual la actriz no ha dejado de aprender y, asimismo, enseñar a los demás. Los tres primeros capítulos, que también fueron grabados en cuarentena, ya están disponibles vía streaming y hoy, a las 8:00 p.m., saldrá el episodio de Kimberly Reyes acompañada de Jimena Galvis desde Miami, Estados Unidos.

“Me encanta aprender de todas las personas que tengo a mi alrededor. He alcanzado a ver cómo este taller se estaba desarrollando para personas que apenas están empezando y otras que ya tienen algún tipo de formación. Siento que es un semillero para los nuevos talentos”, concluyó la actriz de 32 años.