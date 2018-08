La ampliación del parque dedicado a Dolly Parton costará 37 millones de dólares

BANG Showbiz

El parque temático Dollywood, ubicado cerca de Knoxville (Tennessee) y dedicado a la figura de la cantante country Dolly Parton, está trabajando en una ampliación que incluirá la creación de un nuevo espacio bautizado como Wildwood Grove, que se inaugurará en 2019 y contará con una temática basada en la naturaleza. (También le puede interesar: Dolly Parton no quiere que una actriz interprete sus canciones)



Solo las obras de esta atracción costarán 37 millones de dólares, una cifra que supera de largo el monto total del parque cuando se construyó hace ya 33 años. Este plan de desarrollo es la última fase de la inversión de 300 millones que la compañía Dollywood se comprometió a realizar en las instalaciones para mejorarlas y actualizarlas en 2013. (Además puede leer: Cantante Dolly Parton será tema de serie de películas de TV)



La propia intérprete se ha involucrado a fondo en el proyecto para crear una sección de su querido Dollywood en la que los más pequeños puedan alejarse durante unas horas de las redes sociales y los dispositivos electrónicos para redescubrir los juegos al aire libre.



"No acudo a todas las reuniones, por supuesto, y ellos siguen trabajando sin mí cuando no estoy, pero también intentan inspirarse en mi infancia, mis raíces y hablamos mucho de lo que era importante para mí de niña y del tipo de actividades que realizábamos para entretenernos mientras crecíamos en las montañas. Nuestra principal inspiración ha sido ver cómo los niños se relacionan y exploran la naturaleza, eso es lo que mis hermanos y yo hacíamos porque no había muchos lugares como Dollywood a los que pudiéramos ir, así que ha resultado muy divertido sentarme y lanzar ideas", explicó la artista.