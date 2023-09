“La música es mi lugar feliz”: Diego Saénz

Entre los invitados del podcast conducido por Diego Saénz, se encuentran Kika Nieto, Ventino y Valeria Sandoval. Foto: Cortesía: Miniso Colombia

¿Qué lo inspiró para embarcarse en este proyecto sobre la búsqueda de la felicidad?

Normalmente como entrevistador, cuando uno habla con un artista, un actor, un comediante o un creador de contenido, la conversación gira alrededor de su trabajo o de las fechas del proyecto nuevo, pero nunca nos detenemos a hablar de qué nos hace felices. Creo que es momento, por cómo está el mundo, de hablar de qué nos hace felices y qué no. Es bonito que los seguidores de esas personas conozcan ese otro lado diferente a lo que normalmente ven en redes sociales, en radio y en televisión.

¿Cuál es su “lugar feliz” y cómo lo descubrió?

Lo descubrí desde muy pequeño. Afortunadamente mis papás me pusieron un violín en las manos a los tres años. Ya un poco más grande, como a los 11 o 12, cambié el violín por la batería, por el rock, y me quedé ahí. Estudié música y comunicación, pero indiscutiblemente la música es mi lugar feliz, tanto tocarla como escribirla y escucharla. Soy melómano, escucho de todos los géneros, así que mi “lugar feliz” se llama la música.

¿Qué aspecto de la cultura colombiana cree que se destaca en la búsqueda de la felicidad?

Creo que Colombia es un país de un arraigo cultural muy fuerte, aquí nos gusta sentirnos colombianos, nos gusta sentir los colores, la comida, la música, los paisajes, los sitios turísticos. Pienso que la cultura colombiana en general hace que seamos felices, lastimosamente es un país difícil en política, en economía, en oportunidades, en educación, pero la verdad es que Colombia, por ser un país tan colorido y latino, es un país feliz. Cualquier otro lugar del mundo con tantos problemas ya se hubiera hundido.

¿Puede compartir alguna anécdota interesante o divertida que haya experimentado durante la grabación del pódcast?

Fue muy divertido que a todos los invitados ya los conocía. En medio de la entrevista, como dicen por ahí, sacamos trapitos al sol. Con cada uno de los invitados sucedieron cosas de muchísima confianza, que llevaron a que fueran momentos de sonrisa, de diversión, de exceso de confianza, y eso funciona siempre para una entrevista. El día anterior al primer día de grabación había inaugurado mi restaurante, no había descansado mucho, pero igual me gocé muchísimo haber grabado este pódcast con los artistas que estuvieron.

¿Qué desafíos enfrentó al entrevistar a personalidades tan conocidas?

Siempre es un desafío entrevistar a alguien, lo conozcas o no, porque al final uno debe tener en cuenta que esa no es una conversación que esta teniendo con el invitado en la sala de la casa. Esto es algo que la gente verá, que la gente tiene que disfrutar y reírse. La gente tiene que descubrir cosas de los invitados y al final, pues, esa es mi labor, ser un entertainer colombiano que logra que el invitado entretenga a la gente. Hacer que cada entrevista sea diferente, no repetir preguntas, que cuenten sus historias más inspiradoras.

¿Cómo espera que “#MiHappyPlace” impacte a sus oyentes y seguidores?

Inspirando. Cuando uno logra que alguien cuente una historia de algo que le costó trabajo es muy bonito, porque la gente se da cuenta de que al final las cosas hay que hacerlas y uno tiene que buscar la felicidad en el momento presente, no en el futuro. Por eso es que creo que #MiHappyPlace puede lograr inspirar a mucha gente, que al final es lo que intento hacer todos los días en mis redes sociales. Por eso sentí tanta empatía con el tema de este pódcast.

¿Qué mensaje o consejo sobre la búsqueda de la felicidad le daría a su audiencia?

Es muy sencillo, y tiene que ver con una frase de cajón, que quizás estemos cansados de oír, pero que es muy real, y uno no se da cuenta de lo importante que es hasta que le sucede. Es que la felicidad es con lo que tienes, con lo que hay, con tu familia, con tus cosas, si tienes carro, no tienes carro, no importa si no lo tienes, así tienes que ser feliz. Tienes que buscar cómo entenderlo. La gente no encuentra la felicidad por andarla buscando, pero no se da cuenta de que en realidad la tiene al lado.