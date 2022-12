“La peor época de mi vida”, Matthew Perry revela por qué no puede ver “Friends”

Matthew Perry representó a 'Chandler Bing' desde 1994 a 2004, cuando finalizó la serie. Foto: Instagram

La icónica serie de los años 90 ha sido una de las comedias más recordadas y vistas en el mundo. La producción, donde tres mujeres y tres hombres cuentan su día a día viviendo en Nueva York, hasta este 2022, sigue siendo un título muy famoso.

18 años después de que se acabara la serie y de que su décima temporada cerrara un ciclo para muchos jóvenes de la época, Matthew Perry, quien representó a Chandler Bing en la serie, publicó un libro con sus memorias donde cuenta su vida a través de los ojos de “Friends”.

Como parte del lanzamiento de “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, como se titula su libro, Perry reveló el duro momento que estaba pasando durante las grabaciones de la serie de los 90 y la fama que adquirió con su papel.

¿Por qué Matthew Perry no puede ver “Friends”?

Matthew Perry desde muy joven inició con una adicción con el alcohol. A los 14 años, cuando tomó su primer trago, afirma que se sintió “mejor que nunca en toda su vida” al beber toda una botella de vino y luego recostarse en el piso. “Me sentí como en casa, por primera vez en mi vida, después de beber alcohol”.

Como esa anécdota, hay muchas más dentro del libro sobre su vida que pudo compartir en una reciente entrevista con Tom Power. Allí contó, además, que su paso por “Friends” le recordaba una de las peores épocas de su vida.

“Estaba tomando 55 Vicodin (analgésicos) al día, pesaba 128 libras, estaba en “Friends” siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa. Podía ir a beber, tomar opiáceos, a beber, a la cocaína. Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo”, afirmó Perry.

Durante la entrevista, el actor, de 53 años, contó además que no era consciente de su problema debido a que era muy joven, pero que sin duda se trataba de “un problema progresivo que se va haciendo más grande mientras vas envejeciendo”.

A pesar de su confesión sobre lo fuerte que es para él verse en la serie norteamericana, dijo que nunca estuvo ebrio durante las grabaciones de “Friends”. “Tenía la regla de que nunca bebería ni consumiría drogas mientras trabajaba. Porque tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba. Entonces, nunca me emborraché mientras trabajaba”, contó.

“Se ha escrito tanto sobre mí en el pasado. Pensé que era hora de que la gente supiera de mí. Los máximos eran altos, los bajos eran bajos. Pero he vivido para contar la historia, aunque a veces parecía que no lo haría. Y todo está aquí. Me disculpo, no es un libro emergente”, publicó el actor en su cuenta de Instagram para darle la bienvenida a su libro.

Las memorias de Matthew Perry, ya son una obra que está entre las más vendidas, según el New York Times.

Sobre la lucha de su adicción, Matthew Perry contó a The Hollywood Reporter que a pesar de haber entrado a rehabilitación, no es un proceso que se supera de la noche a la mañana. “No puedes tener un problema con las drogas durante 30 años y esperar que se solucione en 28 días. Me emocionó mucho contemplar la esperanza que había en las clínicas de rehabilitación, que es en torno a lo que gira todo el proceso. Conseguir estar sobrio es algo muy difícil”.