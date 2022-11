¿Se parecen? A joven lo confundieron con Sebastián Yatra en concierto de Bogotá

El joven, también colombiano, ha dedicado su vida musical a rendirle tributo a Sebastián Yatra. Foto: Instagram

Durante el concierto de Sebastián Yatra en Bogotá, varios fanáticos se emocionaron al ver que el artista aparentemente estaba en primera planta del Movistar Arena junto a otros asistentes al evento. Gritos y aplausos de emoción empezaron a escucharse en todo el recinto gracias a que Yatra, estaba más cerca de lo que esperaban.

Pero, aunque fue un momento de alegría para muchos fans, la realidad fue que un joven, con un aspecto físico bastante similar al de el cantante paisa, estaba allí como asistente al evento, pero no era Sebastián Yatra. Aun así, muchas personas se acercaron a pedirle fotos y lo llamaban para que los volteara a ver como si se tratara del artista original.

El joven grabó el momento y muchas otras personas también guardaron las imágenes en sus teléfonos. El video con la compilación de esta confusión en el concierto de Sebastián Yatra en Bogotá hoy tiene más de 13 mil me gusta en TikTok.

¿Quién era el joven que se parecía a Sebastián Yatra?

Se trata del colombiano Junior Rebellón, un fanático de Yatra y otros artistas como Reik, Sin Bandera y Camila, que desde los 21 años se ha dedicado a la música. Rebellón, además de fanático, participó en el reality ‘Yo me llamo’ de Colombia y en Panamá durante la segunda y tercera temporada del show.

Aunque en Colombia no tuvo éxito su presentación, los jurados de Panamá le dieron dos oportunidades. Inicialmente, su llegada al programa panameño se postergó debido a la pandemia del covid-19 en el año 2020, pero en 2021 Junior Rebellón volvió con más fuerza a la tercera temporada del programa y los jurados nuevamente le dieron el sí.

Desde allí, el joven colombiano se ha identificado como el doble de Yatra y ha dedicado su carrera artística a hacerle tributo a su artista favorito. En su página web oficial, el doble de Sebastián Yatra afirma que sus canciones, sus letras y su sencillez fueron la razón por la que se identificó con el artista.

Casi sacan al doble de Sebastián Yatra por suplantación

A pesar de que vivió un momento de fama en el concierto de esta semana en Bogotá, el doble de Yatra también contó que casi lo sacan por ‘suplantación de identidad’, según lo que contó por medio de su perfil de TikTok.

Después de que muchas personas se fueran acercando hasta donde estaba sentado y como se tuvo que reubicar en otro espacio para tomarse fotos con los fanáticos del cantante, un hombre le dijo que lo iban a sacar. “Se me sentó un señor al lado y me dijo que me iban a sacar del concierto porque estaba suplantando la imagen de Sebastián Yatra”, contó.

Lo cierto es que Junior Rebellón ha trabajado de la mano de su artista favorito en una campaña publicitaria de una reconocida marca de productos para mascotas donde hizo de doble durante las grabaciones cuando el Sebastián Yatra original, también estaba.

Otro momento memorable en el concierto de Yatra en Bogotá

Además de la confusión que causó el doble del artista, ya durante la presentación de Yatra en el escenario, los fanáticos vivieron en vivo la pedida de mano de una pareja en la tarima. Se trató de dos bailarines del artista paisa, quienes se comprometieron en medio del concierto.