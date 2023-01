Polémica entre Yina Calderón y Wilfran Castillo por canción “Como duele el frío”

Yina Calderón y Wilfran Castillo, protagonistas de una nueva polémica. Foto: Instagram Wilfran Castillo

Una de las influenciadoras colombianas más polémicas vuelve a protagonizar otra pelea. Esta vez fue con el compositor de música vallenata Wilfran Castillo, quien tiene éxitos internacionales como “Hoja en blanco” o “Como duele el frío”. Esta última canción fue el centro de su discusión con Yina Calderón.

La historia comenzó a finales del año pasado cuando la influenciadora y también Dj lanzó a través de sus redes sociales un cover en guaracha de esta canción vallenata. La publicación estuvo acompañada de un video musical que alcanzó las 2,8 millones de reproducciones y que el mismo Castillo calificó como “bizarro”.

Hace varios días Youtube bajó la canción de la plataforma, por lo que de inmediato la influenciadora sacó un video en redes sociales responsabilizando al compositor Wilfran Castillo por esa medida.

“Cuando hice el tema no le pedí autorización a él, no lo hice de mala fe. Luego él salió dando unas declaraciones en Instagram diciendo que él sabe que no lo hice de mala fe, que no iba a hacer nada en contra mía y que sí le parecía que el video se debía cambiar pero que él no iba a hacer nada. Tan hipócrita y asolapado que sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás me mandó a bajar el cover. Me molesta la gente tan falsa”, aseguró en el video al influenciadora.

El compositor le respondió a Calderón en su cuenta de Instagram asegurando que “no he sido yo, ni mi editora, ni mis abogados quienes solicitaron a YouTube que dicho video fuera bajado. Así que por mi parte puede estar completamente tranquila”. Además reafirmó que no iniciaría ningún proceso en su contra y que Calderón se podría comunicar con su abogado en cualquier momento que lo requiera.

Sin embargo la bogotana lo llevó más lejos y en una entrevista con la emisora Tropicana reafirmó que Castillo le había bajado el video y lo volvió a tratar de “hipócrita”. Además leyó la notificación que le envió Youtube: “el titular de derechos de autor nos ha pedido que retiremos tu video porque contiene material que infringe sus derechos de autor”.

El valduparense volvió a referirse al tema en un live de Instagram, donde reafirmó su postura: “Si a ella le pararon la canción no fui yo, de hecho, la canción no la hice yo solo y estoy seguro que Richard Viloria tampoco fue porque es una persona completamente pacífica y noble, y la firma de abogados que me representa tampoco”.

Además agregó que “si no se retracta de aquí a una semana de todas las acusaciones falsas que hizo o que si ella tiene una prueba de que yo fui quien mandó a bajar la canción de Youtube, un video bizarro y asquerosísimo, tengo que decirlo,.. si ella no consigue eso que se retracte, sino no lo hace es muy posible que los abogados que defienden mis derechos sí puedan demandarla”

