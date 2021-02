Lady Gaga ofrece US$ 500.000 de recompensa por dos perros que le robaron

Un hombre armado disparó al hombre que cuida las mascotas de la artista y se llevó a los perros llamados Koji y Gustav.

Lady Gaga ofreció una recompensa de medio millón de dólares para recuperar a dos perros que le robaron.

Según informó TMZ, el hombre encargado de pasear a las mascotas de la artista salió a caminar en Hollywood (Los Ángeles, EE. UU.) con los tres bulldogs poco antes de las 22.00 hora local del miércoles.

Un hombre armado, aunque no se descarta que actuara acompañado, disparó al paseador y se llevó a dos perros llamados Koji y Gustav.

El empleado de Lady Gaga, que se llama Ryan Fischer y tiene 30 años, fue trasladado urgentemente al hospital y se cree que permanece en estado crítico.

El paseador caminaba con un tercer perro de Lady Gaga cuando fue asaltado, pero este otro bulldog, Miss Asia, se escapó y poco después fue encontrado por las autoridades en la calle sin que se lo hubiera llevado el criminal.

TMZ comentó la posibilidad de que el ladrón no supiera que esos perros eran de Lady Gaga, sino que simplemente buscara bulldogs franceses, una raza al parecer muy cara y demandada en estos momentos.

La Policía de Los Ángeles se ocupó del caso, pero por ahora no ha efectuado arrestos.

Lady Gaga, que se encuentra en estos momentos en Roma rodando la cinta “Gucci” a las órdenes de Ridley Scott, ofreció medio millón de dólares al ladrón sin pedir más explicaciones.

En “Gucci”, Lady Gaga interpretará a Patrizia Reggiani, la “viuda negra” de Maurizio Gucci, jefe de la mítica casa de moda al que ella ordenó asesinar en 1995.

La cantante, nominada al Óscar en su debut como protagonista en la exitosa “A Star is born” (2018), se ha dejado ver por las calles de la capital con un vestido de leopardo, gafas de sol, mascarilla negra y pelo castaño y no rubio, según muestran los medios locales.

Gaga, neoyorquina de orígenes italianos como demuestra su nombre, Stefani Joanne Angelina Germanotta, vivirá al menos durante el próximo mes en Italia para grabar la cinta sobre la tragedia de los Gucci.

El diario romano “Il Messaggero” asegura que se ha negado a residir en un hotel porque teme al coronavirus y finalmente se ha decantado por alquilar un lujoso ático entre los Foros Imperiales y el pintoresco barrio de Monti de la capital.

Tras “A star is born” de Bradley Cooper, con la que ganó el Óscar por la mejor canción original, “Shallow”, este será el segundo papel protagonista en el cine de la artista, con cameos en otras cintas como “Machete Kills” (2013) y en la serie televisiva “American Horror Story”.

En esta ocasión Gaga se pondrá a las órdenes de Ridley Scott para dar vida en la gran pantalla a Patrizia Reggiani, condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci, tiroteado por un sicario el 27 de marzo de 1995 en Milán (norte).

La “viuda negra” pasó dieciocho años en la cárcel de San Vittore de Milán, a la que se refería como “Victor’s residence” y de la que nunca quiso salir, aunque fue liberada en 2017, según reconocía ella misma en un reciente documental sobre su historia.

La película de Scott sobre la dinastía de la moda contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” de Sara Gay Forden.

El director ha elegido un plantel estelar para esta nueva cinta que le lleva de regreso a Roma, tras “Todo el dinero del mundo” (All the money in the world, 2017) y junto a Gaga actuarán figuras de la talla de Jeremy Irons, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto.

El rodaje transcurrirá entre Roma, Florencia, Milán y el lago de Como, lugar por excelencia del lujo italiano.