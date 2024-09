Las parejas del “Desafío” de Caracol TV que tal vez no conocía

Estas son algunas de las parejas que se formaron a lo largo de los años en El Desafío , uno de los realities más queridos de la televisión Colombiana. Foto: Instagram - Instagram

Las parejas que se formaron en el Desafío XX

Anamar Restrepo y Renzo Meneses

A pesar de pertenecer a equipos rivales en gran parte del programa, su conexión fue innegable y algunas veces cuestionada por sus compañeros por haber surgido tan repentinamente. Si bien es cierto que ya había algo de atracción mutua entre Renzo, el barranquillero de 28 años y Anamar, antioqueña de 24, ninguno de los dos concursantes se habían animado a decir algo al respecto, solo fue hasta que uno de los concursantes más queridos, Campanita, hizo el papel de “cupido” para que ambos confesaran su amor. Ya estando fuera del reality siguieron su relación, pero se ha especulado que rompieron, ya que ambos han eliminado las fotos juntos de sus redes sociales.

¿Cuál fue la polémica entre Kevyn y Natalia?

Kevyn Rua de 27 años y originario de Puerto Boyacá ha sido de los participantes más destacados debido a sus impecables participaciones en las pruebas, siendo uno de los 4 semifinalistas de esta edición de El Desafío XX, mientras que Natalia Rincón, integrante de Gamma ha sido de las concursantes más cuestionadas por los diferentes miembros de su equipo, no solo por su relación, sino por su bajo rendimiento de las diferentes pruebas del desafío, llegando a estar hasta en 7 desafíos a muerte, convirtiéndose en la mujer que más ha estado en esta prueba.

Lo que generó el disgusto de sus compañeros fue que, Kevyn teniendo esposa y un hijo decidió convencer a Natalia de intentar algo, con el argumento de que la relación que tenía se encontraba en muy malos términos y que solo estaba con su pareja por agradecimiento y por su hijo.

Marlon Restrepo y Luisa San miguel

Marlon Duque, de Manizales fue uno de los competidores más fuertes del reality, destacándose como un buen líder, su participación en el programa se vio sentenciada luego de “robar” una barra de proteína cuando no tenía derecho a comer nada, por lo que fue inmediatamente expulsado luego de que la producción se percatara de su falta.

La relación con Luisa San Miguel empezó muy temprano en el concurso, ambos competidores del equipo Beta empezaron a compartir cosas de su vida personal y jugar mucho el uno con el otro hasta que todas estas conductas terminaron en coqueteo. Por un tiempo se rumoreó de un posible triángulo amoroso, ya que cuando Luisa cambió de equipo, Alejandro Londoño se mostró bastante determinado en conquistarla, llegando incluso a declararse, aunque en realidad esto nunca terminó en nada.

Luego de que Luisa y Marlon salieran del concurso se fueron a vivir juntos a Manizales, donde intentaron establecer una relación, pero luego de que Luisa fuera llamada para regresar al reality, contó estando de nuevo en el concurso, “No me acoplé a la ciudad, yo soy muy mala para el frío, yo en Barranquilla tengo mi apartamento y allá estábamos en un apartaestudio, no me sentía cómoda de pasar a tener yo todo, mis cosas, a un espacio más pequeño. Tuvimos inconvenientes y nos separamos, antes de venir ya las cosas se habían terminado” aunque destacó que aún conservan una buena amistad y que incluso tienen proyectos juntos.

Parejas que se conocieron en El Desafío y siguen juntas

No solo en esta edición de El Desafío se han visto romances inesperados, uno de los casos más inusuales es el de Rochi Etevenson que en la edición del año 2006 acompañó la presentación del programa detrás de las cámaras, en varias ocasiones tuvo que entrevistar a su actual esposo, Alfredo Varela, aunque en ese tiempo ambos tenían sus respectivas parejas no perdieron el contacto, por lo que se hicieron buenos amigos, tiempo después ambos terminaron sus relaciones y finalmente en 2008 fueron casados por el Padre Linero, actualmente siguen juntos y tienen 3 hijos.

Otro de los casos más destacados es el de Laura Madrid y ‘Galo’ Andrés Pinzón. Ambos llegaron a la final en 2021, donde Galo se alzó con la victoria. Poco después de finalizar el programa, confirmaron su noviazgo y comenzaron a vivir juntos. Galo ha cultivado una buena relación con el hijo de Laura, y en 2023 celebraron dos años de una relación libre de polémicas.

Otro romance que nació en el reality es el de Jhon Mosquera, conocido como ‘Gago’, y Paola Solano. ‘Gago’ se enamoró de Paola durante su participación en 2021, y aunque al principio ella no estaba convencida, logró conquistarla. La pareja se comprometió a finales de 2021 y, tras el nacimiento de su primer hijo en 2022, se casaron en una ceremonia religiosa. En 2023, anunciaron la llegada de su segundo hijo.