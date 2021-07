Laura Barjum: la reina de las redes sociales

En el marco de Expotecno la primera feria de tecnología de Grupo Éxito hablamos con la embajadora de dicha feria, la ex reina Laura Barjum, una mujer 4.0 que con su carisma y versatilidad nos contó acerca de sus planes, proyectos y por supuesto de tecnología, una reina que paso de la realidad a lo digital como un referente en redes sociales con mas 1.200.000 seguidores es Instagram y un posicionamiento que solo ella nos puede contar en esta entrevista.

¿Quién es Laura Barjum y cómo empieza su carrera como actriz, modelo y presentadora?

Siempre le voy a atribuir el inicio de mi carrera al colegio. Todas estas ganas de hacer arte, de ser creativa, hasta de crear contenido porque en la lista de cosas que hago una parte importante es también ser creadora de contenido. “Influenciador” que llaman mucho, pero yo le llamo más ser creadora de contenido. Y es que siempre me gustó, siempre me gustó escribir, siempre me gustó crear escenas, siempre me gustó actuar, siempre me gustó hacer coreografías y eso mis papás me lo apoyaron desde el principio. Esa Laura niña la guardo con un tesoro para el resto de cada proyecto en el que estoy.

¿A que le atribuye la versatilidad en la cual ha transcurrido su carrera artística?

Es muy chistoso porque últimamente me ha pasado que me dicen: “¿bueno Lau, pero tu a qué te dedicas?” y yo no sé ni siquiera qué contestar. Es que la lista termina siendo larguísima. Pero creo que es que yo vivo para el público. Ha sido un afán para mí hacer cosas para la gente, sacar sonrisas, conmover, trascender en las personas. Para mi siempre han sido muy importantes las personas. Entonces las plataformas que utilizo las hago mías. Es decir, en una obra de teatro, en una novela, en una serie, presentando alguno de los shows que hecho y como creadora de contenidos intento trascender y siempre intento tocar corazones de alguna forma.

¿Cuál ha sido el proyecto en el que más te ha gustado participar a lo largo de tu carrera?

Va a sonar raro porque creo que fue en el que menos me destaqué y ahí nadie me conocía aún, pero creo que fue La Cacica, para Caracol TV. Esto fue en el año 2015, no había sido yo ni señorita Cartagena, pero efectivamente fue mi primer contacto con un equipo de trabajo grande, con construir un personaje. Me acuerdo que me obsesioné creando a la Chechi que era mi personaje, le cree un montón de ademanes, de cosas, que recuerdo que el director en ese momento era Andrés Marroquín, y él todo el tiempo estaba felicitándome y apoyándome en todas esas cosas que yo le había ofrecido.

¿Qué cree que le aporta tanto el actuar como el presentar?

Actuar depende de la plataforma, si es en teatro es una cosa totalmente distinta a actuar para cámaras, pero siempre está el tema de la creatividad. Para mi crear un personaje es meterme en una película, en la que me meto sola además. Me meto al cuarto semanas enteras y salgo a comer nada más, para crear un personaje. Empiezo a hacer la historia, se me vuelve un tema de construcción. Y eso me llena mucho, me apasiona mucho. Y presentar, por otra parte, me significa estar presente en el momento. Con el entrevistado, con el resto del equipo, con el público, hay tantas cosas para tener en cuenta. Bueno en el factor X al menos la mitad del proceso fue con audiencia, porque fue antes de la pandemia, y recuerdo que el estar constantemente escuchando como estaba a audiencia afuera esperando al artista que venía, estar teniendo todo el tiempo todos los sensores abiertos era parte crucial de estar en el set. Entonces eso me aportó, el estar muy presente y conectada mi equipo de trabajo.

¿Qué enseñanza le dejó su participación en el Miss Universo?

Ya era una persona disciplinada, pero esto me llevó a otro nivel en cuanto a disciplina. Recuerdo comer pensando en Miss Universo, hacer ejercicio pensando en Miss Universo, hacer mis clases pensando en Miss Universo, todo lo que leía era pensando en Miss Universo. Se volvió que de domingo a domingo mi vida estaba encaminada a un solo objetivo. Es como un deportista, que se prepara para la medalla de oro y toda su vida está enfocada en eso. O sea chao amigos, por su puesto no hubo novio, era solo mi familia acompañándome a un ladito y todo el trabajo enfocado en eso.

¿Cómo fue hacer parte de un proyecto tan emblemático como lo es el Factor X?

Primero que todo la oportunidad fue de locos, porque yo efectivamente fui de las niñas que creció viendo Factor X, viendo a José Gaviria, y entonces a mí me parecía mentira estar en el mismo set con él por ejemplo; me parecía irreal estar aprendiendo de un personaje como él que lleva tantos años en televisión, en la música y en el mundo del entretenimiento. Y fue como cumplir un sueño, como vivir una fantasía. Y me gustaba cada momento desde llegar al set, hasta las trasnochadas en la noche, me lo gozaba todo completito. Fue una experiencia muy bonita y espero, supongo que como esperarán muchos colombianos, que podamos ver otra temporada de la que ojalá pueda ser parte.

¿Cuál es el rol de las redes sociales en su vida y más siendo presentadora de TV?

Yo creo que el que se dedique a ser creador va cargando con su público, ¿no? Entonces esas personitas que lo andan acompañando a uno 24/7 ahí por el teléfono, quieren ver uno en qué anda, quieren ver tus proyectos, quieren ver tus talentos, para lo que te preparaste. Y yo creo ahí radica la importancia, que cada uno de nosotros, cada uno de los que hacía parte de su proyecto, Piso 21 Rosana, Karen, todos invitábamos a nuestro público a este proyecto tan lindo que era Factor X y todos se enamoraron. Creo que esa interactividad es lo que le aportan las redes sociales a la televisión.

¿Cómo llega a ser una creadora de contenidos tan exitosa?

Efectivamente el reinado fue gran parte del crecimiento exponencial de mis redes sociales. Es decir, yo recuerdo haberme acostado una noche siendo la señorita Cartagena, esa noche me coronaron como señorita Colombia y al otro día miles y miles de personas se habían unido a esta historia que estaba a punto de empezar. Y en Miss Universo ni te digo, era como una ruleta de casino que no paraba. Claro en algún momento se detuvo, y efectivamente de ahí en adelante ha sido el compartirles mi día a día , el compartirles mis momentos con la abuela, con mi perrito , ha sido el compartir quien realmente soy. Mi humor, que creo que la gente no lo conocía, la gente lo ve a uno así como la reina de belleza pero todo lo que conocían las personas cercanas a mi la gente no lo conocía y dije bueno, ¿Por qué no? Porque no permitir que la gente me conozca como realmente soy y eso es lo que me ha hecho crecer y crecer y que no para de crecer. Es una comunidad maravillosa.

¿Qué la motivó a incursionar en el mundo de YouTube y por qué decidió apostarle a esa plataforma?

Yo creo que tenemos muchos referentes, no solamente en Colombia sino en el mundo. Y uno mismo como consumidor con esos referentes empieza tener ganas de crear. Y por qué no crear contenido, si ya tengo unas personas que están pendientes de lo que estoy haciendo y también son consumidora. Yo soy súper consumidora de Youtube, de Instagram, entonces todos estos personajes me inspiran y dije bueno voy a crear mis versiones de las cosas y voy a darle rienda suelta a mi creatividad. Y todo el tiempo estoy probando contenido, además todo el tiempo hay contenido nuevo en mi plataforma.

¿Cuéntenos donde está en este momento y en qué proyectos está trabajando?

No puedo adelantar mucho pero este semestre probablemente nos vamos a volver a encontrar algunas noches en los horarios de televisión prime jajaja. Este primer semestre fue muy dedicado a mis redes y efectivamente el crecimiento se ha visto porque le dedicado 24/7 a generar contenido nuevo, pero probablemente en este segundo semestre del año 2021 sí que se va a unir a la colada la televisión.

¿Cómo llega a ser embajadora de la feria Expotecno 2021?

Bueno efectivamente con mi equipo de trabajo, que es DC influencers, llegó la propuesta como llegan todas las propuestas, pero esta de Expotecno nos encantó, nos llamó muchísimo la atención, porque estamos en un momento en el que hay que traer la tecnología en tiempo real y el Éxito ha hecho un gran trabajo en continuar con esta labor durante la pandemia. Ellos al tener la iniciativa de hacer esa feria, de mantener los precios, de tener metas y todas estas esas cosas para sus clientes obviamente nos llamó la atención y quisimos hacer parte de esto.

¿Porqué cree que hoy en día la tecnología es tan importante para las personas?

Porque nos mantiene en contacto, a mi personalmente con mi público. Si te pones a pensar los artistas de antes que les tocaba contratar a un jefe de prensa para que hiciera parte de su equipo y publicara y todo eso. Ahora para nosotros dar una crítica, dar una reseña, hablar de lo que nos preocupa, de algo que queramos cambiar, de tener algo de liderazgo no nos cuesta sino coger el teléfono. Y con todo lo que se viene de la tecnología 5G, ay es que vamos a poder manejarlo todo desde el teléfono, manejar la casa, el carro, es fantástico. Creo que no hay que quedarse atrás, que saberlo utilizar, utilizarlo para las cosas buenas para seguir en el desarrollo del mundo, para no quedarnos atrás, pero siempre tener en cuenta que hay que utilizarlo para lo positivo.

¿Cuáles son sus aplicaciones favoritas?

Mis favoritas serían Instagram, Youtube, VSCO y Pinterest para elegir las pintas. No soy tan twittera jajaja. Yo edito mis fotos en VSCO pero trato de hacerle fiel al tema de editar solo colores, atmosferas, pero trato de verdad no editarme a mí misma. Es un reto para mí no creas, a veces cuando me levanto y tengo el granito pero sabes que lo primero que se me ocurre evidenciarlo. Habiendo mostrado eso sigamos con el día y con la vida.

¿Con qué frecuencia hace uso de la inteligencia artificial en su día a día?

Pues en todo momento, es que ya es todo. La gente cree que la inteligencia artificial es un robot igual a un ser humano sacado de un libro de ciencia ficción, pero es que esta tecnología ya se usa para todo. En los celulares que usamos todos los días, en los computadores, hasta cuando voy a pedir una cita medica en el chat virtual.

¿Cuáles son los electrónicos que nunca le pueden faltar en su día a día?

Además de los normales, la freidora de aire. Pues el tema de poder tener frituras con 99% menos de aceite, perdóname pero para la dieta le funciona a quién sea. Yo hago papas fritas, patacón con queso al desayuno. He podido volver a comer cosas habitualmente que había tenido que dejar por mantener un estilo de vida saludable.

¿Cuéntanos de que tratan los campamentos de influencers que está haciendo?

Nace de mi equipo DC influencers, con pioneros en esto. Efectivamente es algo super novedoso y últimamente me preguntan un montón al respecto en entrevistas y por fuera. Nace de ellos, nace de esa capacidad que tienen de gestión tan impresionante, varias marcas se sumaron e hicieron parte de este primer campamento que fue en Punta Cana. Nos unió a nosotros y nos hemos vuelto muy buenos amigos lo cual es maravilloso porque también podemos ahora hacer contenido juntos y ayudarnos a grabar y se volvió mucho más ameno. Vamos allá a hacer contenido juntos en un espacio distinto, ya no solamente uno en la sala de la casa, sino que los otros.