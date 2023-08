Laura Barjum sobre rumores de ruptura con Diego Sáenz: “seguimos apoyándonos”

Laura Barjum y Diego Sáenz crean contenido para sus redes sociales. Foto: LEONARDO SANCHEZ - LEONARDO SANCHEZ

La relación de Laura Barjum y Diego Sáenz se ha convertido en una de las más mediáticas de la televisión colombiana, en especial, luego de que participaran en el reality de cocina ´MasterChef Celebrity´ de RCN. Además de su fama ya ganada en redes sociales, gracias al contenido cómico que crean juntos sobre su noviazgo.

Lea: Johnny Rivera se refirió a la salud de su hijo Andy Rivera: “está muy enfermo”.

Sin embargo, desde que la actriz y modelo anunció que se iría de Colombia para estudiar actuación en Los Ángeles, Estados Unidos, varios internautas han rumorado que su relación con Sáenz ha llegado a su fin, ya que, se asegura, se les ha visto muy alejados y más cuando los dos personajes se encuentran en puntos importantes de sus carreras, pues mientras Barjum emprende sus estudios; en los últimos días Diego inauguró su restaurante en Bogotá.

Pero más allá de los rumores, la ganadora del Concurso Nacional de Belleza del 2016 y virreina universal en 2017, en entrevista para el programa matutino ´Mañana Express´, desmintió que había terminado con Diego Sáenz, y dijo que a pesar de la distancia hacen lo posible para mantener su relación.

“Con Diego seguimos, seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado, todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados”, contó al programa ya mencionado. Asimismo, relató que para mantener el contacto, tienen citas a larga distancia y hacen videollamadas.

Sáenz manifestó en la misma entrevista que llegaron al acuerdo de siempre apoyarse y jamás interponerse entre sus proyectos personales. Por tanto, cuenta que cuando Laura le dijo que se iría del país para profesionalizarse como actriz, él la apoyo sin ningún problema.

Laura Barjum y su historia como actriz

“Hace once años llegué a Bogotá a estudiar arte dramático en una escuela de formación actoral. No estudié más nada, aposté todas las cartas ahí. Cuando salí de la escuela rápidamente firmé con una manager superimportante en Colombia e inmediatamente me salió un personaje en una novela” inició Barjum.

Le puede interesar: José Luis Perales, las ‘fake news’ y el ‘flashback’ de la muerte.

Esa producción fue la novela “La Cacica”, que trasmitió el Canal Caracol, historia que se centraba en la vida de Consuelo Araújo Noguera, una de los creadores del Festival Vallenato. Barjom hizo su primer papel importante, aunque ya había tenido apariciones en las producciones como “Tu Voz Estéreo” y “Bloque de Búsqueda”.

“Yo dije que esto es fácil, que esto va a ir fluyendo y todo iba a salir bien. La verdad no fue así. Duré un año haciendo casting, después de que me independicé de mis papás, y en ninguno quedaba. Siento que toqué todas esas puertas, pero ninguna de esas debía abrirse”, agregó la exreina.

Para esa misma época estaba participando en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, que ganó y le dio paso al concurso mundial, en el que estuvo cerca de quedarse con la corona. “Después del reinado se abrieron oportunidades increíbles como presentadora como creadora de contenido, pero mi amor doloroso y tormentosa siempre ha sido la actuación”.

Finalmente, la creadora de contenido cerró la historia diciendo que “Seguí formándome, pero a veces me frustraba y luego lo retomaba. Mi propósito desde el año nuevo del 2023 era con la actuación. Desde principio de año empecé a visionar una escuela a la que siempre había querido ir. Esta escuela es tan prestigiosa que tuve que presentarme varias veces y pasar varios filtros y pasé”.

Le recomendamos: Conciertos de Luis Miguel en Colombia: boletas, precios y fechas.

Ya anteriormente lo había revelado en una entrevista para Lo Sé Todo, sin embargo, lo confirmó este jueves con un video en su cuenta de Instagram donde además contó, a grandes rasgos, cómo ha sido su relación con la actuación desde que llegó a vivir a la ciudad de Bogotá.