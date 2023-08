Johnny Rivera se refirió a la salud de su hijo Andy Rivera: “está muy enfermo”

Andy Rivera preocupó a sus seguidores con una fotografía en la que se le ve sobre la cama de un hospital. Foto: Instagram

Fueron muchas las incógnitas alrededor de la foto publicada por Andy Rivera, a quien se le vio postrado en la cama de un hospital. Los seguidores, tanto del artista urbano, como de su padre, Johnny Rivera, desataron una ola de comentarios frente al estado de salud del artista pereinano, de 28 años, que compartió la fotografía con un mensaje que decía “toco descansar”.

Ante las especulaciones y la preocupación de los fanáticos de ambos artistas; Johnny Rivera decidió publicar un video en el que habló acerca del estado de salud de su hijo, a quien en 2021 le diagnosticaron depresión, enfermedad que lo tendría hospitalizado.

“Estoy un poco aburrido porque Andy está muy enfermo, está hospitalizado. No les había contado por qué él es quien los ha tenido actualizados sobre su tema de salud, pero me tienen aquí loco, pues desde todos lados quieren saber cómo está y yo prefiero esperar”, dijo Johnny Rivera, cantante de música popular y padre de Andy.

Tras la presentación de Johnny en Santander de Quilichao (Cauca), el artista viajó para estar con su hijo, quien aún se encuentra bajo observación médica. “Solo les puedo contar que está hospitalizado. Termino el concierto y arranco para Pereira con vuelo a Medellín y les cuento”, señaló.

Horas más tarde, tanto Andy como su padre, compartieron algunos videos en sus cuentas de Instagram en los que se les ve juntos en el hospital. Por su parte, Johnny manifestó que el tratamiento de su hijo va por buen camino, mientras que el cantante de música urbana aprovechó para agradecer a sus seguidores y contar que estará algunas semanas internado.

“Mi gente los amo, gracias por los mensajitos, por estar pendientes. Mi único consejo es que la salud va primero por encima de todo. Los amo” y añadió “mi gente, como yo sabía que iba a estar por aquí en off muchos días, yo dije que no quería dejar a mi gente sin contenido. Hice por ahí unos cover, hice unos de banda, uno de Cristina Nodal, buen, no sé qué les gustaría, ¿les gustaría que subiera uno hoy?”

La salud mental de Andy Rivera

“Yo pienso que si me recupero de este diagnóstico digo: ‘¡El hombre en el que me voy a convertir después de esto!’. Pero la chimba, son más fuertes mis ganas de vivir y mi voluntad”, dijo el artista en agosto del año pasado, cuando contó lo que ha sido de su vida con una enfermedad que afecta su salud mental desde hace más de un año.

Andy ha sido enfático en que con esto ha aprendido a ver y vivir la vida de una manera distinta. “La vida no se arregla solo con dinero, ni una casa gigante. La felicidad no proviene de las posiciones materiales, ni siquiera las físicas, porque el cuerpo envejece y todos morimos y además no nos llevamos ni un peso a ningún lado”, contó.

Asimismo, manifestó que “hoy entiendo a todo el que esté sintiendo depresión, sea rico, joven, viejo, de Rusia o mi vecino, pero somos más que esa sensación de frustración”.

