Lina Tejeiro sobre su relación con un jugador de Santa Fe: “no me gustan perdedores”

La actriz, tal vez sin intención, avivó la final del fútbol colombiano entre Santa Fe y América cuando un usuario de Twitter la vinculó sentimentalmente con un jugador cardenal. “De la Champions no me bajo”, aseguró.

Lina Tejeiro se ha caracterizado por tener un vínculo muy estrecho con sus seguidores en las redes sociales. Ella, experta en manejar el contenido en internet, mantiene al tanto a sus fanáticos de, por ejemplo, sus intervenciones quirúrgicas para retirar biopolímeros de su cuerpo.

De la misma manera, tan pronto finalizó su relación sentimental con el cantante Andy Rivera, el público se enteró de este rompimiento gracias a los comentarios en sus redes sociales. (Le puede interesar: Lina Tejeiro se sometió a cirugía para retirar biopolímeros)

La actriz, que comenzó a darse a conocer como parte del elenco de la extinta serie Padres e Hijos, hace unos días y, tal vez, sin querer encendió la llama de la final del fútbol colombiano entre Independiente Santa Fe y América de Cali, que se realizará este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Todo comenzó cuando Lina Tejeiro reaccionó ante el comentario de un usuario de Twitter que aseguró que la actriz estaba saliendo con uno de los integrantes del cuadro cardenal. (Recuerde: Lina Tejeiro anuncia que terminó su noviazgo con Andy Rivera)

El twittero, que más adelante borró su intervención, le dijo a la actriz: “Dile al jugador de Santafe que te ayude, ya sabes de quién hablo”.

A lo que Tejeiro respondió: “¿Estás bien? No sé de quién me hablas. No soy hincha de Santa Fe”.

Estas bien ? No se de quien hablas y no soy hincha del Santa Fe. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) December 18, 2020

“Tranquila, ya sabemos algunos del equipo de Santa Fe”, escribió después el usuario de Twitter.

A lo que la actriz se apresuró a responder: “No amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto, de la Champions no me bajo”.

No amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto de la champions no me bajo. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) December 18, 2020

Después, otro usuario mencionó a un jugador F Guarín, de alto nivel, pero Lina Tejeiro cerró la conversación con la frase: “No sabes qué es nivel”.