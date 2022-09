“Lo mataron”: Nanpa Básico contó cómo su amigo falleció en un Hip Hop al Parque

El artista dijo durante la entrevista que el hecho fue por causa de una riña entre barrios. Foto: Instagram

“Hip Hop al Parque” es uno de los festivales de música más grandes de Latinoamérica que recoge lo mejor de la cultura rap de diferentes regiones. Es una opotunidad para descubrir nuevos sonidos, escuchar a artistas emergentes y para disfrutar de un espacio cultural y entretenimiento único.

Este evento lleva 21 ediciones, pues, desde el año 1996, cuando se hizo el primer encuentro de raperos en Bogotá, que ha sido su sede principal desde ese momento, hace parte de la cultura tradicional y única del país y es la forma de impulsar el talento local.

Sin embargo, a pesar de que este espacio está dedicado al arte y a la cultura, el músico Nanpa Básico, dio a conocer una historia que vivió en una de las ediciones de este festival, donde uno de sus amigos falleció debido a la riña entre barrios.

Así fue como mataron al amigo de Nanpa Básico

Francisco David Rosero Serna, como es el nombre real de este artista colombiano, contó en entrevista con Héctor Heli, periodista y podcaster mexicano, que una vez tuvo que ver a uno de sus amigos mientras estaba en el festival.

“A un parcerito mío, al lado mío. Me lo mataron al lado mío. Otro parcero mío, de otro barrio”, inició contando Nanpa, autor de canciones como ‘Sin ti estoy bien’, ‘Flaca’, y ‘Ya Para Qué'.

El rapero cuenta que mientras estaban disfrutando del Hip Hop al Parque con uno de sus amigos, hablando y fumando, llegó otro amigo cercano de Nanpa, pero no del agrado de su acompañante. El momento se volvió tenso en pocos minutos y la riña que había entre estas dos personas desencadenó el hecho fatal.

“Póngale cuidado, yo estaba con el parcerito hablando y fumando ahí en un festival parchando y entonces pasa el otro parcero que se llevaba mal con el barrio de este, nunca se habían hecho nada entre ellos, pero ya sabe que las guerras de barrio, es el barrio contra el barrio así no haya pasado nada, ¿entiendes? Y entonces pasa y me saluda y me mira así todo raro y me saludó feo, se fue y al ratico volvió y le metió una puñalada en el corazón. Póngale que fue a los tres o cuatro minutos, fue, dio la vuelta y ¡pum!, le dio una puñalada en el corazón”, contó Nanpa.

La situación, de acuerdo con el cantante, es una anécdota que pasa a la reflexión, pues afirma que este tipo de acciones de violencia le hacen mal a la música, al género y a la sociedad. “Eso también le ha hecho mucho daño al rap. La gente se porta mal y fíjese que la gente solita no se porta mal, se portan mal porque el contexto se lo permite”, agregó.

¿Qué está haciendo Nanpa Básico en la actualidad?

El rapero paisa recientemente sacó su nueva producción musical “Hecho mierda”, que recopila 14 canciones. Su lanzamiento oficial fue el pasado 9 de septiembre y actualmente se encuentra de gira por varias ciudades de México, en las que estará este mes de octubre y noviembre.

¿Cuántos hijos tiene Nanpa Básico?

El artista de 32 años lleva más de 10 años en la industria de la música, como artista independiente y como compostiro y aunque se mantiene alejado de los medios, su éxito musical es indudable. Actualmente tiene cuatro hijos, el último de ellos nació en el año 2019.