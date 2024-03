Luly Bossa pidió respeto tras muerte de su hijo Angelo con un mensaje en redes

Luly Bossa y su hijo Angelo. Foto: Instagram @lulybossa1 - Instagram @lulybossa1

La actriz Luz Helena Bossa, conocida como “Luly Bossa”, confirmó el sábado a través de redes sociales el fallecimiento de su hijo Angelo. Por medio de una historia compartida en su cuenta de Instagram, la actriz pidió que se respetara su privacidad y la de su familia.

“Comunicado a la opinión pública y medios de comunicación: en nombre de la memoria de Angelo, de su hermano Lucciani, de toda nuestra familia y en mi nombre propio, les pido respeto en este momento en el que solo quiero despedir a mi hijo en paz y total privacidad. Por favor, les pido abstenerse de enviar periodistas que están invadiendo mi privacidad, filmándome durante las exequias de Angelo y publicando notas sin mi consentimiento. Agradezco su comprensión y cariño”, escribió.

El hijo de la actriz padecía de distrofia muscular de Duchenne, lo que provocó que con el paso del tiempo perdiera la movilidad de su cuerpo. El sábado 9 de marzo, cuando Bossa comunicó la noticia, también pidió ayuda para poder realizar las exequias de su hijo. “Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dijo en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Luly Bossa había hablado en múltiples ocasiones sobre la condición de su hijo, quien fue diagnosticado con la enfermedad a los once años. “Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos. Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio; a veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, le dijo a la Revisa Vea en marzo de 2021. La actriz barranquillera y su hijo de 22 años compartían varias de sus actividades en redes sociales.