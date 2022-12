Lupita Nyong’o y Selema Masekela hicieron ‘clic’, ya es oficial

Lupita Nyong’o es una de las estrellas de la película "Pantera Negra: Wakanda por siempre", de Marvel. Foto: Agencia Bangshowbiz

Lupita Nyong’o está saliendo con Selema Masekela.

La estrella de “Pantera Negra: Wakanda por siempre”, ha hecho oficial su relación con el reportero deportivo de Instagram de 51 años, y ambos publicaron el mismo video de ellos chasqueando los dedos y cambiándose de ropa mientras Iniko ‘The King’s Affirmation’ juega en el fondo.

Lupita Nyong’o, de 39 años, subtituló su publicación:’¡Simplemente hacemos clic!

Y Selema Masekela escribió en el suyo: “Los corazones están sincronizados. Mi amor total y real @lupitanyongo.

Los amigos famosos de la actriz se apresuraron a comentar las publicaciones, con Ava DuVernay compartiendo un emoji de corazón negro, mientras que Janelle Monae agregó dos caras con ojos de corazón y escribió: “Obsesionada”.

La actriz de “Us” reflexionó recientemente sobre cuánto ejercicio beneficia su salud mental, pero admitió que prefiere ‘jugar a la mancha’ con sus amigos para mantenerse activa que ir al gimnasio.

Lupita comentó: “Para mí, hacer ejercicio es una parte muy importante de mi régimen de salud mental. Encuentro que me vuelvo muy letárgico cuando no hago ejercicio, y eso cambia mi estado de ánimo. Por mi propio bien, y el de las personas con las que estoy saliendo, es mejor si hago ejercicio. Se trata de cuidar de uno mismo. Me he dado cuenta de que hacer ejercicio no requiere un gimnasio. Puedes ejercitarte con tu peso corporal, lo cual me encanta. Personalmente, si encuentro formas de hacer que mis entrenamientos sean fáciles de lograr, es más probable que me comprometa con ellos. Tengo una cuerda para saltar que me encanta usar. Jugaré a la mancha con mis amigos y haré que mi corazón lata. Creo que moverse es importante”.

Lupita Nyong’o también habló de cómo le encanta encontrar partes “nuevas y sorprendentes” de Kenia cuando regresa de visita.

Ella comentó: “Siempre es bueno volver a casa. Tengo muchas ganas de pasar tiempo con la familia. Me encanta visitar mi país, porque siempre lo encuentro nuevo y sorprendente. Tenemos tanta diversidad y topografía, nuestro paisaje. Me gusta ir y explorar diferentes partes del país. Nunca pasa de moda visitar diferentes partes de mi casa. Creo que lo das por sentado hasta que te vas, ahí es cuando realmente empiezas a apreciarlo”.