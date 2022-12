Zamarith Mendoza ayuda a confeccionar el futuro a personas privadas de la libertad

Zamarith Mendoza, una empresaria desplazada por la violencia, inaugura un taller de confección en un centro de reclusión en Cúcuta. Foto: Sandra Pino Bacca

Después de seis años de insistir y no desistir en su sueño de crear talleres de confección de jeans para dama, en los centros de reclusión del país, Zamarith Mendoza inauguró recientemente el primer plantel, en el complejo en Cúcuta, su ciudad natal.

“Estoy muy emocionada, no tengo palabras para poder expresar lo que este logro significa para mí. Yo sé lo que es que nadie te habrá las puertas cuando más lo necesitas, sé lo que es pasar necesidades y también he cometido infinidad de errores y me he dado no una, sino muchas oportunidades para volver a empezar, así que, por eso, el haber logrado después de tanto tiempo esto, es sin lugar a duda, uno de los momentos más sublimes de mi vida”.

Zamartih Mendoza es una mujer desplazada por la violencia. Siendo aún una niña en Tibú, municipio del Norte de Santander, su vida se vio afectada por los grupos al margen de la ley. Desde ese entonces, ella y su madre tuvieron que vivir del subsidio del Estado y comenzar a rebuscarse para sobrevivir.

Hoy, Zamartih Mendoza es una destacada empresaria del departamento de Norte de Santander. Con sus iniciativas relacionadas con la industria textil, les ha ofrecido trabajo a más 150 personas entre empleos directos e indirectos.

Ahora, con la convicción de que las segundas oportunidades son valiosas, Mendoza quiere seguir confeccionado su futuro y el de muchas personas a su alrededor. Así que, con los talleres que comienzan a instalar en los centros de reclusión de su ciudad natal, piensa lanzar modelos de jeanes para hombre, pues siempre había estado centrada en el espectro femenino.

La idea que tiene Zamartih Mendoza es incentivar a la población privada de la libertad a que mantenga intacto su sueño y que, al momento de salir a reintegrarse a la sociedad, la persona pueda conseguir su sustento a partir de un trabajo digno en uno de los almacenes de jeanes que tiene Mendoza en el territorio nacional.