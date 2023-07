Mábel Lara sobre la muerte de su perro Milan Kundera: “Me dan ganas de llorar”

La periodista Mabel Lara y mascota Milan Kundera. Foto: Infobae

La periodista, que en marzo sufrió un robo en Bogotá, contó que, cuando decidió radicarse en Estados Unidos, dejó a uno de sus perros, Milan Kundera, con sus sobrinos, que viven una zona verde y campestre en Cali.

Al parecer, sus familiares no se percataron de la presencia de un peligroso enjambre de abejas que afectó gravemente al perro, lo que ocasionó que perdiera la vida debido a las picaduras que recibió. Lara aseguró que el hecho le produjo tanto dolor, que cuando lo recuerda le dan ganas de llorar.

Fue una muerte muy dura (…) Fue remover el dolor, uno se los imagina tan indefensos, sin poder atenderlos. Muy dura la muerte de Kunderita, pero todo su amor quedó en mi corazón”, concluyó en la conversación que sostuvo en el programa Bravíssimo, de City Tv.

Hace algunos días, cuando se murió el escritor Milan Kundera a ella se le removió el dolor, contó, porque se imaginó a su indefensa mascota, mientras la picaban.

“Muy dura la muerte de Kunderita, pero todo su amor quedó en mi corazón”, dijo Lara.

La muerte del escritor ha generado reacciones en todo el mundo. En Colombia, la periodista manifestó su pesar por la pérdida del autor. Mabel Lara, gran apasionada por la literatura, asegura que Kundera siempre ha sido uno de sus escritores favoritos.

Lea también: Patti Smith por primera vez en Colombia: fechas, boletería y más del concierto

En su cuenta de Twitter, la también expresentadora contó que el amor por uno de los narradores más importantes del siglo XX era tal que incluso bautizó a su mascota, un perro labrador, con ese mismo nombre. El animal, explica la periodista, falleció hace pocos meses.

“Se va uno de mis escritores favoritos, tal vez se lo llevó mi amado perro, al que le había puesto su mismo nombre y falleció hace apenas tres meses. Se va Milan Kundera, pero nos queda La insoportable levedad del ser, La broma y El festín de la insignificancia. ‘Quien busque el infinito, que cierre los ojos.’ #MilanKundera”, se lee en un trino de la comunicadora caucana, quien llamó a su mascota un “ángel perruno”.

Mascotas de Mábel Lara

Además de Milan Kundera, la experiodista de Noticias Caracol y Caracol Radio tiene a Dante Aligheri, un bulldog francés al que también tuvo que dejar con familiares cuando se fue a Estados Unidos.

Justamente, Lara compartió semanas atrás el dolor de su familia tras la muerte de Milan Kundera con una emotiva publicación en Instagram: “Mi perro ha muerto. Lo enterré en el jardín junto a una vieja máquina oxidada. Allí, no más abajo, ni más arriba, se juntará conmigo alguna vez. Ahora él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz fría. Y yo, materialista que cree en el celeste cielo prometido. Para este perro o para todo perro, creo en el cielo, sí, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades.”