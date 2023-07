Maluma y la razón por la que reconocido programa fue denunciado tras entrevistarlo

Incluso, en el mismo programa El Hormiguero, su presentador hizo mención a la botella y pidió que no se viera la etiqueta de la marca. Foto: EFE - Lavandeira jr

A finales de junio, el famoso cantante colombiano Maluma fue invitado al programa español El Hormiguero, que ha recibido a otros artistas colombianos reconocidos como Sebastián Yatra y Camilo. Durante su aparición, Maluma habló sobre diversos temas, incluyendo la visita de Madonna a su casa junto con su equipo durante un concierto en Medellín.

(Puede leer: Mattelverso, la propuesta cinematográfica de Mattel luego del estreno de Barbie)

El cantante habló sobre su vida personal, su carrera musical, sus planes futuros y su nuevo sencillo llamado promocional “Coco loco”, el cual espera que sea un éxito en el verano europeo. Sin embargo, durante la charla, una acción de Maluma habría causado problemas a la productora de El Hormiguero.

Más artículos sobre Entretenimiento/ Gente Ricky Martin se divorcia del pintor Jwan Yosef después de seis años de matrimonio El cantante puertorriqueño y el pintor de nacionalidad sueca anunciaron su separación. La expareja se había casado en 2017 tras dos años de relación. Leer más Ricky Martin se divorcia del pintor Jwan Yosef después de seis años de matrimonio Coco Lee, la cantante de “Mulan” que luchó contra la depresión La cantante hongkonesa-estadounidense ha sido la única artista china que ha actuado en la ceremonia de los Premios Óscar, murió este miércoles en un hospital de Hong Kong. Leer más Coco Lee, la cantante de “Mulan” que luchó contra la depresión

Antes de iniciar la conversación con el presentador Pablo Motos, Maluma sacó una botella de mezcal Contraluz, una marca de licor de la cual es socio. Hasta ese momento todo parecía estar en orden, pero luego destapó la botella y le ofrecieron un trago al conductor del programa, sin anticipar los problemas que esto desencadenaría para la producción de Antena 3.

Según informes de medios españoles, FACUA - Consumidores en Acción presentó una demanda ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en contra de la productora 7yacción, encargada de la realización de El Hormiguero. El argumento de FACUA fue que se infringió la ley y se saltaron los protocolos publicitarios, alegando que se hizo publicidad encubierta.

También se criticó el hecho de que se mostrara la botella en televisión, al tratarse de una bebida alcohólica. Incluso, lamenta que se hicieran referencias positivas sobre el mezcal, que tiene un contenido de alcohol del 36%.

(Puede leer: La magia de Stradivarius resuena nuevamente en su antiguo taller)

Esto se debe a que, según la ley de publicidad y la ley general de comunicación audiovisual en España, no se pueden mostrar este tipo de bebidas que contengan más de 20 grados de alcohol en cualquier franja horaria, excepto entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m.

“Ya que el propio Pablo Motos llegó a decir en un momento de la entrevista ‘le voy a dar la vuelta a la botella para que no se vea la etiqueta que si no nos van a reñir”, argumentó FACUA en un comunicado oficial, donde acusan a Motos de ser consciente de lo que estaba ocurriendo en ese momento.

Maluma en ‘El Hormiguero’

Además de la polémica con la botella de mezcal, Maluma también compartió su experiencia de traer a Madonna a Medellín. Contó que no fue fácil, ya que la artista canceló ocho días antes del concierto debido a compromisos personales. Sin embargo, como buen negociador, el artista colombiano insistió y ofreció que se quedara en su casa. Madonna aceptó, pero llegó con todo su equipo de trabajo.

“No fue nada fácil porque no era solo ella, eran todas las personas de su equipo. Si no me equivoco, éramos 27 personas en la casa”, relató Maluma.

Pero esa no fue la única experiencia, ya que debido a los ensayos y la cantidad de personas en su casa, ocurrió un percance para el cual no estaba preparado. “Se quemó la planta de luz de la casa. Claro, por exceso de uso (...) Me llama ella a los gritos ‘¡Juan Luis! ¡Tu casa no tiene energía! ¡¿Qué carajos voy a hacer?!’”

(Puede leer: Red Bull Batalla 2023: la noche en la que el freestyle revolucionó a Medellín)