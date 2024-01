Mara Cifuentes se arrepiente de cirugía de feminización facial: esta es la razón

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo Mara Cifuentes explicó la modificación que le realizaron en la cuenca del ojo, que pidió explícitamente que no le operaran. Foto: Instagram - Instagram

La modelo colombiana Mara Cifuentes vuelve a ser tendencia. Esta vez por las declaraciones que realizó en su cuenta de Instagram explicando cómo se sentía con relación a la feminización facial a la que se sometió en octubre de 2023. “Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy”, se lee en una de las historias que subió.

Le recomendamos: Inscripciones para El Desafío 2024: requisitos y cómo aplicar paso a paso

¿Qué dijo Mara Cifuentes?

Por lo que relata, en uno de los múltiples procedimientos que conlleva esta cirugía, pidió explícitamente que no se le realizara una modificación en la cuenca del ojo que aumenta el espacio que hay entre la ceja y la parte inferior de los ojos. Sin embargo, esta petición no fue respetada por el cuerpo médico que, según ella, sí le amplió el espacio siete milímetros, dejando una asimetría en una de sus cejas. “Pedí que no se hiciera por qué me gustaba la forma que tenía la línea de maquillaje de mi ojo. Esto hace que mi ceja tenga otra forma completamente diferente”. Esto afecta el aspecto de su rostro, elemento fundamental para su desempeño como modelo. “Mi registro cambió mucho de una manera que nunca pedí y no quería. Yo trabajo con mi cara y aún es un proceso para aprender a vivir con esto”.

Más sobre Entretenimiento Cantante de Vallenato recibe críticas: ‘disparó’ pólvora en fiesta de año nuevo Diego Daza, el cantante vallenato, publicó en sus redes sociales un video manipulando un arma artesanal con la que disparaba pólvora en la ciudad de Valledupar. Leer más Cantante de Vallenato recibe críticas: ‘disparó’ pólvora en fiesta de año nuevo Murió Tania Alessi, modelo mexicana de 27 años de edad: ¿qué le sucedió? La modelo y abogada Tania Alessi falleció el 29 de diciembre, pero no fue hasta Año Nuevo que se confirmó el deceso. Leer más Murió Tania Alessi, modelo mexicana de 27 años de edad: ¿qué le sucedió?

A pesar de reconocer que hay problemas más trascendentales que su apariencia física, decidió compartir su experiencia, ya que no quiere inhibirse de expresar lo que siente. “No quiero ocultar nunca jamás cómo me siento. Expresarlo me hace sentir mejor”. Horas después de publicadas las historias, Cifuentes las eliminó.

Leer más: Juanes, “mi mejor show va a ser en esta gira”

El testimonio de la ex participante del reality “Colombia’s Next Top Model” del Canal Caracol, era esperado por sus seguidores, que habían seguido el procedimiento desde el vídeo que se dio a conocer en redes sociales por la clínica responsable de la intervención quirúrgica, documentando el entusiasmo que significaba para ella poder sentirse realizada en su transición como mujer trans. “Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente”.