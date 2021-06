Marcelo Dos Santos y su hijo protagonizan la portada de la revista Vea del día del padre

La edición del mes del padre de la revista Vea viene con un papá y un hijo de lujo: Marcelo y Demian Dos Santos. Padre e hijo revelan lo duro que fue estar alejados por años y cómo su relación va más allá de los roles. A pesar de no haber vivido juntos un buen tiempo, Marcelo y Demian tienen una increíble amistad.

Marcelo Dos Santos estuvo casado con la también actriz Aura Cristina Geithner, una colombo-argentina y él un galán argentino que entraba con fuerza en la televisión colombiana. Sin embargo, tiempo después se divorciaron, pero fruto de la relación de ambos nació Damián, quien se fue a México con su madre y tuvo una relación a distancia con su padre, a pesar de eso mantenían una comunicación frecuente.

Damián tomó la decisión de irse a vivir con su padre al terminar la High School. “Decidí que iba a regresar con él porque me hacía mucha falta esa imagen del padre que es chévere, agra - dable, amoroso, orientador, consejero. Mi papá me enseñó el valor de la amistad, de negociar, según el mérito, las posiciones; no, es que ‘yo soy tu papá y tú lo haces porque sí; o yo soy el hijo, y soy rebelde’. Aquí se aprendió que la sinceridad, la honestidad y la camaradería son valores vitales que deberían estar en las relaciones de familia” aseguró el joven de 22 años.

Detrás de cámaras con Marcelo Dos Santos y su hijo Demian l Revista Vea

Este será el tercer año consecutivo que ambos celebran el día del padre juntos y lo harán comiendo sus platos favoritos y aprovechando mucho el tiempo. Actualmente, Damián ha optado por carreras no convecionales y más cercanas al arte, incluso se está preparando en la actuación de mano de su padre. Este vivió en Estados Unidos y México, países que lo enriquecieron culturalmente, pero reconoce la falta que le hizo la figura paterna, aunque su mamá fue inmejorable en su rol.

Ambos tratan de aprovechar al máximo el tiempo. “Nos gusta leer, investigar, hablar sobre lo que investigamos, dilucidar incógnitas, andar en moto, comer sushi, muchas cosas”, cuenta el actor.