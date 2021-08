Marialejandra Manotas emprende desde las redes sociales

¿Cómo empezó Marialejandra Manotas su historia como emprendedora?

Everyday Love es mi segundo emprendimiento. El primero se llama Caoba Design, una empresa de arquitectura y diseño de interiores. Estudié arquitectura, y ese fue mi proyecto de grado y de vida. Es mi otra pasión. Everyday Love nació a raíz de hacer algo con mi imagen, el conocimiento y el poder que tengo empoderando a mujeres.

¿Qué retos implicó asumir el rol de emprendedora?

Emprender es un reto constante. Siempre hay nuevos problemas y nuevas piedras en el camino, pero siempre digo que cada piedra se convierte en una oportunidad para mejorar. Después de la pandemia todos evolucionamos y encontramos nuevas formas de salir adelante y de reinventarnos. Creo que esta marca y este nuevo emprendimiento son muestras de eso.

¿Cuál es el rol que le gusta más, empresaria o influenciadora?

En mi vida tengo muchos roles, pero creo que el complemento de todos es el que me gusta. Te digo que me encanta ser mamá, pero si fuera mamá de tiempo completo no me gustaría. Me encanta ser arquitecta y hacer mis proyectos de diseño, pero si fuera solo eso no me gustaría, y me encanta saber que soy emprendedora y que tengo mi marca propia, y que comparto mis tips con mi comunidad, pero tampoco me sentiría bien si hiciera solo eso. Siento que todo es un complemento que me hace a mí y no podría escoger en un solo rol. Me encanta saber que estoy entrando en un nuevo rol como empresaria que es de cierto modo con mi anterior emprendimiento lo hacía, pero es una empresa diferente.

¿Cómo surgió Everyday Love?

Everyday Love surgió a partir de la necesidad de compartir mis conocimientos con mi comunidad en redes sociales. Por eso quería crear una marca que pudiera traducir todo lo que me gusta a mí en productos para que las demás personas los usen. En este momento solo tenemos productos de pelo, pero la idea es poder ampliarnos a otras categorías. Por eso nació el nombre de Everyday, que es todos los días, y Love date, amor todos los días.

¿Qué novedades tiene este producto frente a otros similares?

Este producto está hecho con ingredientes naturales, no contiene nada de sales ni sulfatos. En el mercado hoy en día existen algunas marcas colombianas que también manejan este tipo de productos con compuestos naturales. Sin embargo, nuestra fórmula es completamente diferente, con ingredientes activos como aceite de coco, leche de coco, aceite de argán y moringa, que lo hacen diferente y especial.

¿Qué es LoveBrands y cuál es la vinculación con Everyday Love?

LoveBrands fue creada por Felipe Novoa, un gran amigo mío, marca que nació a partir de la experiencia de más de 10 años en el ámbito de la tecnología, el e-commerce, la inteligencia artificial y los desarrollos de marcas. Surgió con la visión de ser la fábrica de marcas digitales #1 de América, estableciendo nexos con influenciadores.

¿Cómo ha sido crear empresa en medio de la pandemia?

La pandemia fue un momento difícil, pero como todos los emprendedores o los buenos emprendedores, vemos las dificultades como oportunidades, y pues las cosas digitales en la pandemia se dispararon completamente, así que había que encontrar una forma de utilizar ese tema digital y convertirlo en negocio, por eso Everyday Love es una marca que vende y que funciona en todo el mundo digital. Creo que la magia de la pandemia fue permitirnos crecer de diferentes formas a través de lo digital.

¿Cree que la pandemia ayudó al crecimiento de su empresa?

Claro que nos ayudó, además que la pandemia hizo que la gente perdiera el miedo al consumo a través de internet, y eso definitivamente disparó las ventas y nos ha permitido crear un gran vínculo con las personas que nos compran y nos siguen. Además, hoy en día no vemos la necesidad de invertir en un punto físico para poder llegar a nuestros clientes, sino que por medio de la virtualidad nos conectamos con ellos.