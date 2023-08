“Nela” González de “MasterChef Celebrity” afirma ser demisexual: ¿Qué significa?

Nela González, actriz, modelo y participante del reality de cocina MasterChef. Foto: Redes sociales

La actriz y modelo venezolana es una de las competidoras más destacadas del reality de cocina “MasterChef Celebrity”. Aunque ya era reconocida en el país por su actuación en novelas como La traicionera, La ley del corazón o Pa’ quererte, su participación en el programa de cocina ha hecho que cada vez más sus seguidores se interesen por su vida privada.

En una entrevista, la actriz aseguró que en varios momentos de su vida creyó que era lesbiana, incluso bisexual, pero luego entendió que la demisexualidad era su orientación sexual. “Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”, le dijo al programa “La Movida”.

¿Qué es la demisexualidad?

Según la Red para la Educación y la Visibilidad Asexual, las personas demisexuales no experimentan atracción sexual hasta que no forjan un vínculo emocional con otra. Además, no están limitadas por ningún género en concreto y por ende, pueden sentirse atraídas por otras, independientemente de su orientación sexual.

Pese a que la demisexualidad es poco conocida, es una orientación sexual como cualquier otra. Según la BBC, las personas demisexuales pueden asemejarse a las que se reconocen dentro del espectro de la asexualidad, con la diferencia de que las primeras deben formar una conexión para sentir atracción sexual.

“Para todos los sexuales, por otro lado (personas que no están en el espectro asexual), esperar para tener relaciones sexuales hasta formar una conexión profunda es más una preferencia y menos una necesidad para desarrollar el deseo sexual”, explica la BBC en su artículo Qué es la demisexualidad y por qué no debemos descartarla como orientación sexual.

Marianela González de “MasterChef Celebrity”

En 2018, la actriz venezolana confirmó su romance con la escritora Amalia Andrade, con quien se comprometió en 2020. Según contaron ambas en una entrevista, esa era la primera vez que la actriz sostenía una relación con una mujer. Su amor y la buena convivencia las llevaron a tomar la decisión de ampliar su familia y contemplar la idea de tener hijos.

“Pensábamos en adoptar. Hice el proceso de la inseminación, pero me encontraron un mioma. Eso fue traumático. Luego empezamos con charlas para adoptar y terminamos”, reveló Nela durante la entrevista con el programa venezolano “En la cama con Juliet y Arturo”.