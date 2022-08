Matrimonio a la vista: Daniela Ospina y Gabriel Coronel se comprometieron

Daniela Ospina y Gabriel Coronel llevan más de seis meses de relación. Foto: Instagram: @gabrielcoronel

Luego de varios meses de relación, el actor venezolano Gabriel Coronel le pidió matrimonio a Daniela Ospina. El deseo de la pareja es formar una familia y juntos buscar el camino al altar.

La pareja confirmó su compromiso en sus cuentas de Instagram, en donde con un paisaje muy ‘romántico’, el actor le pidió matrimonio a la paisa, que en algún momento fue la esposa del futbolista James Rodríguez.

“Ella dijo que sí”, confirmó el actor en su Instagram, que rápidamente los seguidores lo felicitaron por la decisión y están ansiosos por ver esta nueva historia de amor entre los dos.

“No es el tiempo, es la persona”; “En serio, los amo”; “¡Qué viva el amor!”; “Te mereces tanta felicidad Dani”; “Hermano, qué maravilla. Me encanta verte así y que sean muy felices para toda la vida”; “Si hay foto tiene que haber video”, son algunos de los comentarios que resaltan en la publicación.

La pareja cumplió seis meses de relación y los seguidores de la paisa se sienten muy felices por esta relación. Además, Daniela y Gabriel empezarían una “nueva experiencia” en sus vidas.

“Me inventé que teníamos una sesión de fotos para una portada, así que me aseguré de que todo estuviese perfecto para ese momento”, reveló. “Fue en la última foto que todo iba a suceder. Llegamos a la locación donde ya estaba todo el equipo preparado y en cuanto llego, sucedió. Le dije unas palabras y me arrodillé. Ella no se lo esperaba y su reacción fue hermosa”, le reveló el actor a People en Español.