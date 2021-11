Mauricio Leal, el hombre detrás del estilista

Muchos recuerdan a Mauricio Leal como una persona dulce, amorosa, trabajadora y comprometida. La noticia de su fallecimiento y el de su madre, Marleny Hernández, se conoció este lunes e impactó fuertemente a la farándula colombiana, pues el reconocido estilista llevaba décadas trabajando para reinas de belleza, presentadoras, y personalidades altamente reconocidas en el mundo del entretenimiento.

Como él mismo revela, empezó su carrera hace más de dos décadas como cualquier otro estilista: “lavando pelo, barriendo, sirviendo el tinto”, y le pagaban menos de un mínimo. Aunque la situación era complicada, Mauricio siempre trató de ser positivo ante todo, pero lo más importante fue que nunca se conformó, así que empezó a proyectarse, a creerse el cuento de que él sí era peluquero y era capaz de hacer cortes.

Un día, y según él mismo cuenta en su biografía, confrontó al dueño de la peluquería en la que trabajaba y le dijo que él no servía solo para lavar pelo, que él era un peluquero, y aunque revela que en ese momento fue una mentira piadosa, decirla fue lo que le ayudó a empezar a trabajar, a aprender y a materializar todo lo que hacían sus colegas.

Sus clientes lo recuerdan como una persona muy especial, iba más allá y tenía detalles con ellos, porque para él siempre fue importante su satisfacción, que se sintieran divinos con su trabajo lo hacía feliz, y siempre fue así hasta el final de sus días.

Mauricio recuerda con cariño que solo a los seis meses de empezar como peluquero, ya era el mejor del lugar, y según él, todas las clientas querían que él las atendiera. Fue un proceso difícil, pero rápido, tenía una gran destreza y su amabilidad destacaba, por eso atraía clientela al lugar, y era uno de los peluqueros más queridos.

Aunque le iba bien como peluquero, Mauricio siempre tuvo en mente ser más que eso, tener su propia empresa, su negocio, su peluquería… quería ser líder, tener un equipo que confiara en él y que fuera como su familia. Así fue que, luego de pasar por varias peluquerías, por fin decidió abrir la suya en Cali. “Nunca fue fácil, tuve muchos obstáculos con clientes y financieramente, pues no estaba preparado mentalmente como empresario. Sin embargo, esta empresa creció y fue la más nombrada de Cali, me llamaban para todos los eventos (matrimonios, portadas de revista, celebridades) pero esto no sucedió por ser un buen peluquero o maquillador, sino por tener un equilibrio, por reunir muchas cualidades como talento, calidad humana, buen servicio, una sonrisa siempre, siempre hacer las cosas bien hechas o no hacerlas”, escribió Leal en su biografía, disponible en su página web oficial.

Luego del éxito que tuvo su peluquería, quiso pensar en grande y decidió venderla para abrir otra en Miami, pero fue una experiencia dura para él, pues la mujer con la que había decidido asociarse para llevar a cabo este sueño resultó involucrada con un hijo de un reconocido narcotraficante, así que Leal terminó en la lista Clinton con sus cuentas de banco canceladas, al igual que todas sus tarjetas. Perdió todo lo que tenía, pero aun así, luego de todo este escándalo, Mauricio decidió empezar de nuevo en Bogotá.

El estilista recordó otro momento difícil de su vida, cuando necesitó un trasplante de tórax y tuvo que estar tres meses en reposo. Aun así, luego de vivir esta experiencia se recuperó completamente y poco a poco fue construyendo lo que hoy muchos conocen como “Mauricio Leal Peluquería”, un lugar al que han asistido infinidad de celebridades como Fanny Lu, Carolina Cruz, Claudia Prieto, Franse Santoya, Vanessa Domínguez, Jessica Cediel, entre muchas otras.

Hoy sus clientes se despiden con gran dolor, recordándolo como una persona noble, generosa, que ponía un cien por ciento de él en su trabajo. Por ahora, su deceso y el de su madre están siendo investigados por la Fiscalía, pues las circunstancias son sospechosas y aun no se tiene un veredicto de lo que realmente pasó con ambos.