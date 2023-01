“Me cogió de la mano y me llevó a abortar”: la dura confesión de Valentina Lizcano

Valentina Lizcano, actriz y presentadora colombiana. Foto: Instagram - Instagram

Valentina Lizcano, actriz y presentadora colombiana reconocida por haber hecho parte de varias producciones de la televisión nacional como El secretario, Dulce amor y La reina del flow, relató en el programa “Desnúdate con Eva Rey” una fuerte experiencia que tuvo que afrontar cuando tenía 19 años.

Durante el programa de la española, Lizcano confesó que cuando era muy joven quedó embarazada de un actor mucho mayor que ella. Este hombre, de quien no quiso revelar la identidad, la impulsó a tomar la decisión de abortar.

“Yo quedé embarazada a los 19 años, estando en Bogotá, de un actor, no voy a decir el nombre, muchísimo mayor que yo, que me cogió de la mano y me llevó a abortar… Fue lo mejor que pudo haber hecho por mí porque yo estaba chiquita, llena de miedo”, dijo la actriz en la entrevista.

Lizcano afirmó que abortar fue una experiencia muy traumática, tanto física como emocionalmente; sin embargo, señaló que fue una decisión acertada para el momento que estaba atravesando. “Yo siento realmente que fue decisión de él, pero agradezco que la haya tomado porque no convenía para ese ser unos padres así. Una niña de 19, un tipo muchos años mayor. Tenía 37, comparado con una niña de 19 es grande. Tomó la decisión, me dijo y me acompañó, lo hicimos”.

En el diálogo con Eva Rey la actriz también confesó que fantasea de manera frecuente con esa experiencia tan fuerte que tuvo que vivir. “A veces duele, a veces simplemente fantaseo. He hecho mis rituales, tú sabes que tengo esa parte espiritual en mi vida, he hecho mis cosas y a veces la pienso. Hasta nombre le fantaseé, le he explicado y le he agradecido a esa alma de haberme escogido a mí para vivir esa experiencia tan fuerte las dos”, indicó.

De igual forma, la actriz aclaró que ese episodio de su vida no tiene nada que ver con los abusos que narra en su libro “Sana locura: retratos de mi alma”. De acuerdo con la artista, esos abusos de los cuales fue víctima ocurrieron cuando ella era una niña y los responsables fueron el director del jardín infantil al que asistía y el conductor de la ruta del colegio.

En conversaciones anteriores, Lizcano también había dicho que cuando estaba iniciando en el mundo del entretenimiento, unos colegas intentaron abusar de ella mientras estaba en una fiesta. Sin embargo, nunca dio nombres. Por este motivo hace parte de la fundación Todos Somos Una, la cual brinda apoyo y acompañamiento a aquellas mujeres que han sufrido de abuso sexual y hoy en día son madres cabeza de familia.