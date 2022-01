¿Por qué meditar para empezar el año? Foto: Pexels

Los ciclos hacen referencia a todos los procesos de vida que atraviesan los seres humanos con un inicio, un desarrollo y un fin. Pueden ser de carácter emocional, laboral, o familiar y tienen una conexión directa con la relación interna que tiene cada individuo con él mismo. Para empezar el año con el pie derecho, solo basta entrar en estados de consciencia que permitan cerrar vínculos emocionales que se pudieron desequilibrar y que no permitieron atraer la armonía y la plenitud total en 2021. No se trata únicamente de decir “este año va a ser diferente”, “voy a cambiar mi forma de ser” o “por fin se acabó el año”, lo que hay que hacer es decretar los proyectos, anhelos, sueños y la felicidad. (No deje de leer: Meditación guiada para enfrentar el miedo)

En este nuevo episodio de Shala le enseñamos una meditación para que se conecte con su interior y estabilice su energía. Este entrenamiento mental es un buen camino para iniciar una nueva ruta de vida con miras al éxito, la abundancia, la prosperidad y el amor.

Meditación guiada para iniciar 2022

Recuerde que todo es mental, que sus pensamientos son poderosos y que el único dueño de sus decisiones de vida es usted. Adelante, no tenga miedo, experimente, crezca interiormente, cuestiónese pero sobretodo crea que todo está a su alcance para lograr lo que quiere. ¿Quiere atraer un buen año? El camino lo podemos trazar juntos. Nosotros le sugerimos dos meditaciones que se convierten en la mejor excusa para escribir nuevos capítulos energéticos en su vida.

Meditación guiada para atraer la abundancia

En pódcast: En esta meditación encontrará el camino para atraer la abundancia que quiere en su vida, no solo enfocando su energía en lo material, sino también incluyendo la riqueza espiritual, la plenitud total y la gratitud hacia el universo.

Meditación guiada para atraer días positivos

En Pódcast: En la meditación de hoy decretará pensamientos efectivos para iniciar su día, convirtiéndolos en una herramienta para disminuir el estrés, minimizar frustraciones y sentimientos de angustia, aportando bienestar físico y mental a su vida. ¡Namasté!