Miley Cyrus reflexiona sobre su separación de Liam Hemsworth

BANG Showbiz

Miley Cyrus se separó del actor Liam Hemsworth, según confirmó este fin de semana el representante de la artista, quien en sus redes sociales compartió una profunda reflexión sobre el carácter "inevitable" de la "evolución" humana, una de las circunstancias a la que atribuye el fin de su matrimonio de nueve meses con el actor de Hollywood.

"No luches contra la evolución, porque nunca vencerás. Como la montaña en la que me encuentro, la cual una vez se encontró bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable... Mi padre siempre me dijo que la naturaleza nunca se apresura, pero que siempre hace las cosas a tiempo. Saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza. Se me ha enseñado a respetar el planeta y sus procesos, y por eso yo me comprometo a hacer lo mismo conmigo misma", dice el texto que publicó en Instagram.

En otras publicaciones, Miley Cyrus posó relajada y ataviada con una llamativa indumentaria deportiva con el objetivo de tranquilizar a sus seguidores sobre el estado anímico que la define tras confirmarse el fin de su historia de amor con el artista australiano.

"La vida es una escalada constante, pero las vistas son geniales. Día nuevo, nueva aventura", escribió en sus redes sociales. "Te quiero", le dijo su buena amiga Ariana Grande, quien también protagonizó una sonada ruptura, en su caso con el actor y humorista Pete Davidson, después de tres meses escasos de intenso romance que derivaron incluso en un breve compromiso matrimonial.

A lo largo de las últimas 24 horas, varias fuentes procedentes del entorno más íntimo de Miley Cyrus y Liam Hemsworth han venido ofreciendo toda clase de detalles sobre los entresijos de un "distanciamiento" entre la pareja que, aunque habría empezado a hacerse patente antes incluso de su boda de finales del año pasado, se habría acentuado especialmente durante el último trimestre.

"Desde que se reconciliaron [en 2016, después de tres años separados], todo el mundo pensaba que Miley y Liam eran la pareja perfecta, pero lo cierto es que todavía había muchos asuntos sin resolver. La verdad es que a sus más allegados no les ha sorprendido en absoluto, ya que tenían visiones muy contrapuestas sobre aquellos elementos fundamentales para conseguir que una relación funcione a largo plazo", dijo uno de estos informantes. (Archivo: Miley Cyrus y Liam Hemsworth vuelven a posar juntos en la alfombra roja luego de 4 años).