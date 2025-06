Murió Bobby Sherman: edad y más del actor y cantante estadounidense

"Little Woman" y "Julie, Do Ya Love Me”, fueron algunos de los éxitos musicales que lo convirtieron en un ídolo adolescente en los años sesenta y setenta. Foto: Instagram - Instagram

El pasado 24 de junio, Brigitte Poublon, esposa de Bobby Sherman, confirmó a través de Instagram la muerte del actor y cantante de 81 años. “Con el más profundo pesar comparto el fallecimiento de mi amado esposo, Bobby Sherman”, se lee en un post.

¿De qué murió Bobby Sherman?

El artista falleció en su casa luego de luchar contra un cáncer de riñón que estaba en etapa 4. “Bobby dejó este mundo tomándome de la mano, tal como sostuvo nuestra vida con amor, coraje y gracia inquebrantable durante los 29 hermosos años de matrimonio. Yo era su Cenicienta y él era mi príncipe azul. Incluso en sus últimos días, se mantuvo fuerte por mí. Así era Bobby: valiente, gentil y lleno de luz”, escribió su esposa.

En marzo pasado, Brigitte se refirió al estado de salud del cantante: “Como muchos de ustedes saben, Bobby está retirado desde hace un tiempo y ya no puede participar en cameos, firmar autógrafos ni hacer apariciones. En estos momentos difíciles, les pedimos su comprensión y respeto por nuestra privacidad. Muchas gracias por seguir recordándolo. Se lo agradecemos de verdad.

¿Quién era Bobby Sherman?

Bobby Sherman, nació el 22 de julio de 1943 en Santa Mónica, California, comenzó su carrera artística a finales de la década de 1950 con algunos papeles menores en televisión. Alcanzó su máximo auge en 1964 al unirse al elenco del musical Shindig! y al interpretar a Jeremy Bolt en la serie Here Come the Brides. Como cantante, logró éxitos impresionantes como Little Woman, que vendió más de un millón de copias y llegó al número 3 en la lista de Billboard, y Julie, Do Ya Love Me, que alcanzó el top 5 en EE. UU.

Otros temas destacados en su discografía son Easy Come, Easy Go, La La La (If I Had You) y The Drum, todos ellos con una fuerte presencia en las listas de éxitos.

A lo largo de su vida, Bobby Sherman tuvo dos matrimonios. Su primera esposa fue Patti Carnel, con quien tuvo dos hijos, Christopher y Tyler. En 2011, se casó con Brigitte Poublon, quien lo acompañó hasta sus últimos días. Aunque su carrera artística fue brillante, Sherman decidió dar un giro significativo a su vida en los años 80 y 90. Se formó como paramédico y oficial de reserva, trabajando con el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

En 1999, fue reconocido como Reserve Officer of the Year por el LAPD, un honor que destacó su dedicación al servicio público. Junto a su esposa, fundó la Brigitte & Bobby Sherman Children’s Foundation, una organización dedicada a ayudar a niños en Ghana, lo que reflejaba su interés por causas humanitarias más allá del mundo del espectáculo.