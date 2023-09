Murió el asesor de reinas Jossie González, a los 28 años

Jossie González trabajó junto a las reinas Laura Barjum y Teresa Asprilla Soto. Foto: Tomada de El Signo Vital

Este jueves se conoció la noticia del fallecimiento del diseñador de modas Jossie González, quien se destacaba en el mundo de los concursos de belleza, donde tenía experticia preparando a reinas como Laura Barjum en 2017.

Por medio de redes sociales, Barjum recordó a su colega mencionando como hace algunos años realizó una convocatoria en Cartagena para llevarse consigo el talento local al concurso de Miss Universo 2017, del cual se llevó el título de virreina universal.

“Mi corazón está roto. Voy a tomarme este momento para homenajear a Jossie González, porque aún recuerdo cuando hice una pequeña convocatoria porque quería llevar talento cartagenero a Miss Universo y él fue el primero en atender el llamado. Recuerdo sus ganas inmensas de brillar y lo logró. No solo esa vez conmigo, sino múltiples veces. No me voy a olvidar nunca de aquel joven carismático, paciente, dispuesto a escucharme. Mi corazón está roto, pero envío todo mi amor a su familia y amigos. Q.E.P.D.”.

De acuerdo con información del medio local El Signo Vital, el joven habría fallecido a causa de un tumor cerebral que le había sido detectado hace casi tres años. “Su mamá quería tenerlo cerca y lo cuidaba en casa con ayuda de profesionales particulares. Cuando tenía recaídas lo llevaban al hospital y así fue su proceso durante estos años”, comentó la fuente al medio citado. “Tenía ya casi tres años en esa lucha. Con las quimio, el tumor se reducía, pero volvía a afectarlo”.

Jossie González se graduó de Diseño Industrial en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Según una entrevista que le fue realizada por Canal Cartagena, el diseñador comentó que dentro de sus sueños estaba “darle trabajo a mujeres cabezas de hogar y vestir una Miss Universo”.