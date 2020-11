Murió la actriz María Eugenia Parra

María Eugenia Parra se formó en teatro y debutó en la televisión colombiana en la década de los 80. A sus 58 años falleció. La causa de su muerte aún se desconoce.

Actores Sociedad Colombiana de Gestión, entidad encargada de gestionar el derecho de remuneración por comunicación pública de los actores, confirmó el fallecimiento de María Eugenia Parra a través de su cuenta de twitter. “Hoy estamos de luto (...). Querida María Eugenia, vuelta alto”, así se lee en la publicación.

Nacida en Boyacá, Parra llegó a Bogotá para estudiar teatro. Luego de algunas apariciones en las tablas, la actriz debutó en la miniserie “Carmentea” (1986), pero su éxito lo consolidó con sus apariciones en las telenovelas “Asunción” y “La pantera”, según informa la entidad actoral.

Como informó Caracol Televisión, a partir de un testimonio de Parra al programa La Red, en los últimos años la actriz se alejó del mundo actoral, pues vivía entre Estados Unidos y Colombia, y estaba desempeñando otras labores. Según informa Semana, la actriz afirmó a La Red que “viajé a los Estados Unidos, estuve yendo y viniendo durante cuatro años y uno se desconecta de la televisión y ni más. No me volvieron a llamar y yo tampoco volví a insistir. Yo no me casé, yo no tuve hijos, yo quedé sola y mientras esto pasó, pasaron 15 años sin María Eugenia Parra en la televisión colombiana”. Su última aparición fue en “Niche, hagamos lo que diga el corazón”, en el 2014.