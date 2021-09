Murió Willie Garson, actor de “Sex and the City” a los 57 años

El actor Willie Garson, quien participó en 27 episodios de la exitosa serie Sex and the City interpretando al agente de ventas Blatch Stanford, murió este martes 21 de septiembre tras una ardua lucha contra el cáncer.

Garson, de 57 años, supo sacarle provecho a las características del mejor amigo de Carrie Bradshaw en la propuesta audiovisual de HBO, y eso lo llevó a tener una recordación importante dentro del público y la crítica especializada. De ahí que su muerte, confirmada por sus familiares a través de la revista Variety, haya causado tanta tristeza.

Sex And The City (2008) Official Trailer #1 - Sarah Jessica Parker Movie

Además de su intervención más que aplaudida de Blatch Stanford, familiarmente llamado “Stanny”, Willie Garson también participó en producciones como CSI: Miami, Los Hechiceros de Waverly Place y Star Trek: Voyager.

El actor estadounidense se formó en arte dramático en la Universidad Wesleyan y más adelante realizó una maestría en actuación en la Escuela de Drama de Yale, en Estados Unidos. Desde sus épocas de estudiante, Garson se destacó por sus habilidades histriónicas y por su interés filantrópico.

Las ayudas humanitarias y las causas sociales las adelantaba con el respaldo de Danny Stewart con quien hizo una dupla inmejorable.

Nathen Garson, hijo de Willie, se ha encargado de despedir a su padre a través de las redes sociales y lo ha hecho recordando sus enseñanzas.

“Te amo mucho papá. Descansa en paz y estoy muy feliz de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que te vayas a una aventura propia”, aseguró Nathen Garson.

Luego de interpretar a Blatch Stanford en la famosa serie y en las dos películas de Sex and the City, Willie Garson hizo parte del elenco de la producción And Just Like That, de HBO, que resultó siendo su proyecto final.