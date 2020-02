Natalie Portman responde críticas de Rose McGowan por su vestido en los Óscar 2020

La artista respondió en un comunicado con tono sobrio que, efectivamente, no creía que mereciera ser llamada "valiente", un término que ella prefiere reservar para las víctimas que testificaron recientemente en Nueva York en el juicio de Harvey Weinstein.

Natalie Portman se presentó en la alfombra roja de los Premios Óscar 2020 con una capa de Dior en la que estaban los nombres de las mujeres directoras que no fueron nominadas.

Rose McGowan, una de las primeras en denunciar los presuntos ataques sexuales de Harvey Weinstein, criticó fuertemente el "papel" feminista "interpretado" por Natalie Portman durante los Óscar 2020.

En la alfombra roja, Natalie Portman apareció vestida con una capa negra con los nombres de varias directoras que, según dijo, habían sido injustamente excluidas de la selección para la categoría de realizadores de 2020, donde no figuró ninguna mujer.

Bordados en letras doradas estaban los nombres de Lorene Scafaria ("Estafadoras de Wall Street"), Lulu Wang ("The Farewell"), Greta Gerwig ("Mujercitas"), Alma Har'el ("Honey Boy"); Marielle Heller ("Un buen día en el vecindario"), Mati Diop ("Atlantics"), Melina Matsoukas ("Queen & Slim") y Céline Sciamma ("Retrato de una chica en llamas").

"Quería destacar sutilmente a las mujeres que no han sido reconocidas por su increíble trabajo este año", dijo Portman.

Rose McGowan no eligió la sutileza en el mensaje publicado en su página de Facebook para arremeter contra "este tipo de protesta celebrada por los principales medios de comunicación por su 'valentía'".

"¿Valiente? No, lejos de eso. Más bien una actriz que interpreta comedia y finge ser alguien comprometida. Como muchos otros", dice Rose McGowan, quien juzga el "tipo de activismo" de Portman "profundamente ofensivo para aquellos de nosotros que realmente hacemos el trabajo".

E interpela directamente a su colega: "Natalie, has trabajado con dos directoras durante tu larga carrera, una de ellas eras tú misma. Tienes una compañía productora que ha contratado exactamente a una directora, tú".

Rose McGowan luego insta a Natalie Portman y al resto de las actrices de "élite" a "cambiar el mundo" en lugar de "pretender" estar del lado de otras mujeres.

Natalie Portman, ganadora del Óscar a la mejor actriz en 2011 por su papel en "Cisne negro", respondió en un comunicado con tono sobrio que, efectivamente, no creía que mereciera ser llamada "valiente", un término que ella prefiere reservar para las víctimas que testificaron recientemente en Nueva York en el juicio de Harvey Weinstein. (Le recomendamos: Defensa de Harvey Weinstein pide al jurado que "tenga la valentía" de absolverlo).

"Estoy de acuerdo con la señorita McGowan en que llamarme valiente solo por haberme puesto una prenda de ropa adornada con los nombres de otras mujeres no es correcto. 'Valiente' es un término que yo asocio con el comportamiento de todas esas mujeres que han testificado contra Harvey Weinstein en las últimas semanas, bajo una presión increíble", dice Portman refiriéndose al juicio contra el productor caído en desgracia, acusado de acosar y abusar sexualmente de decenas de empleadas y actrices.

"Cuando se llegan a rodar, es más difícil que los filmes dirigidos por mujeres entren en el circuito de festivales o que encuentren una distribuidora y sean reconocidos en la temporada de premios por culpa de los obstáculos con que se topan a todos los niveles. Lo que quiero decir es que lo he intentado y seguiré intentándolo. Aunque aún no lo he conseguido, estoy convencida de que avanzamos en la dirección correcta", concluye Natalie Portman.