Niño de ‘La Granja del Borrego’ ya no es vegetariano por problemas de salud

'La Granja del Borrego' es un formato digital creado por Carlos Díaz, un niño de 15 años que da consejos sobre el cuidado de los animales. Foto: Instagram @lagranjadelborrego

Una de las personalidades más queridas en internet gracias a su carisma y el aporte que le da al campo a través de sus videos y de su vida, es Carlos Alberto Díaz, más conocido como ‘La Granja del Borrego’, un niño de 15 años que da consejos para cuidar el medio ambiente y a los animales en diferentes plataformas digitales.

‘La Granja del Borrego’ desde 2019, año en el que se inició este proyecto, entró en la vida de los internautas que, enamorados por el carisma de Carlos y apasionados por el cuidado del campo y el medio ambiente, empezaron a seguir y a ver con más frecuencia su canal de YouTube.

De YouTube pasó a TikTok y después, en Instagram, también siguió cosechando, pero no plantas ni comida, sino éxitos, triunfos y reconocimiento nacional, el mismo que lo ha consagrado como uno de los creadores de contenido de medio ambiente más conocidos en Colombia y otras parte de Latinoamérica.

¿Por qué el tiktoker de ‘La Granja del Borrego’ dejó de ser vegetariano?

Desde hace varios meses, el niño granjero había decidido dejar la carne de animal, esto con el fin de ir en línea con el amor que le tiene a las 274 mascotas que tiene en su granja. Aunque este detalle lo conocía muy poca gente, en un video respuesta a una mujer vegana, quien criticó uno de sus consejos sobre las gallinas, Carlos Díaz respondió que era vegetariano.

Ha pasado un buen tiempo desde que las personas conocieron este video, sin embargo, este lunes 07 de noviembre, contó a sus seguidores, a quienes de cariño les llama ‘granjeros’, que ya no puede ser vegetariano.

“Resulta que cuando yo tomé la decisión de ser vegetariano, yo la empecé super bien, super decidido, fui donde un nutricionista y él me dijo que no era lo mejor para mí porque estaba en crecimiento, pero que podría intentarlo y así fue. Mi mamá me hacía todo tipo de comidas vegetarianas, con frijoles, con lentejas, con todo tipo de proteína vegetal”, contó el creador de ‘La Granja del Borrego’.

“¿Pero qué pasó? Pues empecé a enfermarme en uno de los viajes que tuve este año me tocó devolverme porque me sentía muy mal, tenía las defensas super bajas y no me sentía al 100%. Fui de nuevo al nutricionista con mis papás y me dijo que no estaba tan bien, que estaba descompensado, me dijo que lo mejor era volver a comer proteína animal y aquí viene algo importante, ahora solo como pescado”, afirmó Carlos.

A pesar de que por su corta edad este creador de contenido no podrá dejar del todo la carne de animal, sí le dijo a sus seguidores que espera que, en el futuro, pueda retomar este estilo de vida. Por el momento, añadió que a pesar de volver a comer carne de pescado, los animales de su granja seguirán viviendo tal cual como lo hacen hasta ahora.

“No quiere decir que no vuelva a ser vegetariano, en un futuro cuando termine de desarrollarme, voy a volverlo a intentar, pero por el momento quiero estar bien de salud”, concluyó el joven influencer en su cuenta de TikTok.

Su video, que tiene más de 1 millón de me gusta en esta plataforma, tiene un mensaje de comprensión para los seguidores de Carlos: “espero no decepcionarlos y también espero que me entiendan”.

Recientemente, Carlos Díaz ganó su primer premio desde que trabaja como creador de contenido. Recibió la nominación a los premios Eliot que hacen reconocimientos a los líderes digitales de Latinoamérica. Allí estaba nominado al premio ‘How To’, galardón que posteriormente se llevó a la granja.