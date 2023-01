Paquita la del Barrio sale en defensa de Shakira tras nueva canción, esto dijo

Paquita la del Barrio felicita a Shakiraa través de las redes sociales por su último sencillo junto a Bizarrap. Foto: Archivo Particular

El pasado miércoles 11 de enero se estrenó en todas las plataformas de música “Sessions #53″, la colaboración de Shakira y el productor argentino Bizarrap, que ha logrado obtener hasta el momento más de 100 millones de vistas en YouTube y 42 millones de reproducciones en Spotify.

(Lea también: Lisa Marie Presley y Michael Jackson: ¿cómo fue el polémico matrimonio?)

El sencillo que ha seguido el exitoso regreso a la música de la barranquillera, ha sido blanco de felicitaciones y críticas por parte de los internautas debido a la letra de la canción, en la que Shakira hace referencias a su expareja, Gerard Piqué, y a la nueva novia de este último, Clara Chía.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, son algunas de las frases que se han popularizado en redes sociales y que también han llevado a que varios famosos se hayan pronunciado a favor de la intérprete.

Otras noticias de Gente Piqué aparece con un reloj Casio tras la canción de Shakira: “Es para toda la vida” En una transmisión en Twich, el exfutbolista afirmó que llegó a un acuerdo comercial con la marca de relojes. Shakira también se pronunció después del lanzamiento de la Music Session #53 con BZRP. Lea también Piqué aparece con un reloj Casio tras la canción de Shakira: “Es para toda la vida” Renault: ¿sus acciones subieron por canción de Shakira que menciona al Twingo? Apenas 20 horas después de haberse publicado, la Music Sessions #53 ya cuenta con más de 39 millones de visualizaciones. Lea también Renault: ¿sus acciones subieron por canción de Shakira que menciona al Twingo?

“Yo estoy contigo porque soy mujer”: Paquita la del Barrio apoya a Shakira

Dentro de las grandes personalidades del mundo de la música que han apoyado abiertamente a Shakira después del estreno de “Sessions #53″ se encuentra Paquita la del Barrio, quien se ha caracterizado a lo largo de su carrera por sus canciones de desamor.

(Le puede interesar: Video: Ana Karina Soto sufrió un accidente en vivo y terminó en el hospital)

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira. Soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga... ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Lo importante es que tienes a tus hijos. Tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, así que no te preocupes”, comentó la intérprete de “Rata de dos patas”, a través de Instagram.

Además, Francisca Viveros Barradas, como es su nombre de pila, también invitó a Shakira a seguir adelante con su carrera y no ‘achicopalarse’ por el qué dirán: “Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas”.

La cantante de 75 años también aprovechó para mostrar al público un fragmento de su nueva producción, en la que hace referencia a las parejas infieles: “Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar”.