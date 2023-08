Participante del ‘Desafío The Box’ se separó al salir del reality, ¿qué pasó?

Sara Cifuentes, participante del Desafio The Box, posando con el trofeo del reality de Caracol Televisión. Foto: @sara_cifuentesu

Sara Cifuentes fue una de las competidoras que más se destacó durante la última versión del Desafío The Box, el famoso reality de Caracol Televisión. Durante el programa se refirió en varias ocasiones a su hijo Matias, de aproximadamente dos años de edad y a su pareja de aquel momento.

No obstante, según contó en sus redes sociales, pocos días después de salir de la competencia, Sara decidió separarse de su pareja. “Me separé apenas regresé del desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando”, reveló luego de que sus seguidores le preguntaran en repetidas ocasiones por qué no mostraba a su esposo en redes sociales.

Sara Cifuentes sobre el divorcio

Por medio de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, la participante habló un poco sobre la separación. “Obviamente uno se casa con la ilusión de que el matrimonio sea para toda la vida y las personas que me conocen saben que amo tener una familia, pero a veces las cosas no funcionan”, contó a sus seguidores.

También dijo que cuando este tipo de cosas sucedían, creía que lo mejor era intentar todas las opciones para no quedarse con ningún arrepentimiento. “Creo que es lo mejor para sentirme tranquila y plena, sabiendo que lo di todo. No siento que uno tenga que quedarse con una persona para aparentar o por un bebé. Para mí es más importante que cada uno sea muy feliz, solo o casado”, dijo aclarando que no incita a la separación, pero sí a buscar otros caminos en caso de las relaciones no funcionen.

Sara contó que después del divorcio había regresado a vivir a Medellín, cerca de su familia y acompañada de su hijo, quien, ocasionalmente, viaja a visitar a su padre en Cali. Finalmente, la concursante le pidió a sus seguidores dejar de preguntarle sobre el tema, asegurando que no daría más detalles sobre la separación.

“Quédense con que estoy bien, estoy demasiado feliz, mi vida está muy bien, así como la de toda mi familia. Lo respondo solo porque es la pregunta que me hacen todos los días en mi Instagram”, concluyó.

