“Pendeja”: ¿Jessica Cediel le respondió a Natasha Klauss en Twitter?

"Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta", publicó Jessica Cediel en su Twitter para responder el comentario de Natasha Klauss. Foto: Instagram

La polémica de los biopolímeros sigue siendo noticia en los últimos días después de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia inhabilitara por tres meses al cirujano que le causó el quebranto de salud a Jessica Cediel.

Después de que el resultado de la lucha de estos más de 10 años fuera positivo, la modelo y presentadora bogotana, dio a conocer su felicidad y su agradecimiento con las personas que estuvieron a su lado.

A pesar de que su círculo cercano estaba feliz por la noticia, muchos internautas criticaron todo sobre su proceso y lo que está alrededor de la decisión de pasar por el quirófano.

La personalidad más reciente que dejó saber qué pensaba sobre el proceso legal que tuvo Jessica Cediel, fue Natasha Klauss.

¿Qué fue lo que dijo Natasha Klauss?

Una de las protagonistas de la reconocida novela “Pasión de Gavilanes”, Natasha Klauss, comentó en una de las publicaciones de Instagram de la Revista Vea que las personas “están cegadas por el juego del ego”, de acuerdo con la actriz caleña, este caso no debería tener la relevancia que pueden generar otros casos en el país.

“He conocido mujeres violentadas y violadas, mujeres con procesos duros de reivindicación de derechos, justicia y perdón, víctimas directas del conflicto armado y jamás había visto un proceso, así… ensañado a seguir y seguir dañando…”, afirmó Klauss en el comentario.

Frente a lo que dijo Natasha Klauss, muchas personas comentaron a favor y en contra de lo que dijo y a pesar de que después de que publicara su opinión, Jessica Cediel no había mencionado nada al respecto.

La respuesta de Jessica Cediel a Natasha Klauss

Este domingo, después de un par de días de silencio, la modelo bogotana decidió publicar en su Twitter la respuesta al comentario de Natasha en Instagram.

“Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Que más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”, publicó Jessica Cediel en su cuenta.

La respuesta, que dejó ver el claro desacuerdo de Cediel frente a lo que dijo Natasha Klauss, siguió causando polémica entre los seguidores de la modelo, pues muchos usuarios opinan que la responsabilidad de todo este proceso también recae en ella y las decisiones que tomó de hacerse tal procedimiento quirúrgico.

Lo cierto es que a pesar de que este capítulo de la vida de Jessica Cediel cerró de forma positiva, al determinarse que su médico cirujano, Martín Carrillo, quedó inhabilitado de su oficio por seis meses; para muchas personas que también han pasado por procedimientos inadecuados y peligrosos como este, todavía sigue siendo una lucha diaria por su salud y por la justicia.

Hasta el día de hoy, Jessica Cediel se ha tenido que someter a cinco cirugías en la parte afectada de su cuerpo, que según relata para la Revista Semana, “le han costado lágrimas de sangre”.