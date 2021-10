Piluka de Echegaray llega a Colombia con “Cambia tu imagen”

Cuéntenos sobre el evento de imagen personal, que dictará por primera vez en Colombia

Estoy muy emocionada por tener esta formación aquí en Colombia en Bogotá. Serán los días 16 y 17 por la mañana De 9 a.m. a 1:00 p.m. Está formación busca que el que asista aprenda a gestionar la imagen de una forma simple, aunque no fácil. Yo ayudaré a que sea fácil. El taller formativo busca enseñar de forma muy experimental para que sean capaces de gestionar su imagen al salir de la formación.

¿Qué herramientas puede adelantar para un manejo de imagen?

La imagen que queremos proyectar ante los demás tiene que ser una imagen que vaya acorde con nuestra vida, con lo que somos nosotros y lo más importante, que sea capaz de transmitir la vida que quiere vivir. Es decir, ayudo primero a hacer un análisis de introspección personal para saber quién eres, cuáles son tus habilidades, capacidades y demás. Cuáles son tus anhelos en la vida, por ejemplo cuál es la profesión que siempre soñó o aquel círculo social en el que siempre se quiso mover. Nosotros deseamos que te conviertas en esa persona perfecta para llegar a ese escenario en el que deseas estar.

¿Cuál es la importancia de gestionar la imagen personal?

Pienso que es nuestra principal tarjeta de presentación. Esto es lo que estamos mostrando al mundo de manera constante, tanto si queremos o si no queremos. Podemos contar muchas cosas, pero si al final no tiene que ver con lo que estamos mostrando, de poco servirá. El ser humano se cree las conclusiones a las que llega por sí mismo, no lo que le cuentan. Si tu aspecto no está acompañando aquello que tú quieres explicar, no va a servir de mucho que tú le expliques.

¿Qué dice sobre los comentarios que opinan que el manejo de la imagen personal es algo superficial?

Hay quienes dicen que es superficial o que no se analiza el interior de la persona, pero no es verdad. Inevitablemente lo que nosotros vemos genera una sensación y esa sensación es la que tiene más peso. Nos podemos preparar para una entrevista de trabajo sobre qué nos van a preguntar, eso es muy importante, pero no podemos olvidar que al final cuando entre la persona por la puerta, esa primera sensación es la más potente de toda la entrevista. Al igual que la foto que presentas en el currículo.

¿Qué puede decir sobre los invitados al evento?

Precisamente parte de este viaje es aprender a tener conocimiento sobre cuál es el espíritu de aquí. Qué hay, que no hay. Por eso ayuda mucho tener esos invitados. Debían ser personas que sus vidas tuvieran que ver con la imagen. Tenemos personas que trabajan en televisión, otras en redes o con la moda. Queremos tener referentes que nos den difusión que tenga que ver con nosotros. Mi mayor interés es dar a conocer mi filosofía de trabajo.

¿Cuál es el proceso que sigue con un cliente?

Es necesario primero hacer un análisis de introspección, tienes que analizar quién eres, hacer un análisis también físico, después tienes que ver cómo mejorarlo o qué aspectos quieres cambiar. Una vez hecho todo eso y definido tu estilo y la mejor imagen que te represente sí puedes ir al armario, porque no puedo ir allá sin saber antes cuál es la misión que tengo que cumplir. Muchas veces hacemos al revés.

¿Cuál sería esa pieza infaltable en el armario?

Creo que no hay una pieza que le tenga que venir bien a todo el mundo. Cuando hablamos de imagen personal es solo eso imagen personal. A lo mejor para ti son unos jeans o a lo mejor para mí es una americana. Me encantan las americanas, las chaquetas, luego los zapatos y por último los complementos. Quizás no le doy importancia tanto a un jersey o un vestido como sí se lo doy a estas piezas. De hecho cuando tengo un cliente comenzamos a vestirlo por el zapato y de ahí buscamos el resto de la indumentaria. No existe imagen general, eso no es un buen trabajo. Sé que muchas veces para las revistas me piden que diga la prenda ‘must have’ y a veces me toca escoger una que sea más genérica.

Curso de Asesoría de Imagen y Estilismo Profesional - Instituto Piluka de Echegaray

¿Qué elementos destaca a lo largo de su carrera?

Llevo trabajando en España más de 20 años y a lo largo de todo este tiempo he estado con cientos de personas y en todos esos he encontrado un factor común, y es que hay mucho error al momento de gestionar la imagen. No es porque tengan mal gusto, sino porque nadie les enseñó. Intuitivamente ha ido escogiendo lo mejor. Hay quienes tienen mejor capacidad estética y otros que no tienen tanta. Esto genera mucha inseguridad e ideas erróneas sobre tu persona. Un mejoramiento de la imagen personal va a ayudar a entenderse, no como un acto de fe sino de forma consciente.