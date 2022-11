Pirry está pidiéndole ayuda a sus seguidores: “La situación no está tan fácil”

Pirry tiene más de 20 años de carrera periodística en Colombia. Foto: Instagram @pirryoficial

Pirry es, tal vez, uno de los presentadores colombianos y periodistas de aventura más conocidos en el país y una de las personalidades más recordadas de la televisión nacional gracias a la creación de contenido en pro del cuidado del medio ambiente.

Con su salida de los canales de televisión y la llegada de la era digital al país, Pirry inició su carrera como influenciador sin dejar de lado su inspiración y el propósito que desde hace más de 20 años está cumpliendo: recorrer el mundo para apreciar los regalos de la naturaleza.

Sin embargo, hace varios días, el periodista y ahora influencer, hizo un llamado a sus seguidores y a algunas marcas para pedir ayuda en pro de visibilizar más su contenido y poder financiar sus viajes que son hoy, lo que le trae la mayor parte de sus ingresos económicos.

¿Por qué Pirry está pidiendo ayuda?

El video lo comenzó agradeciendo a las personas que han estado en su vida y en su carrera a lo largo de estos años de trabajo incansable. Afirmó que ante la pregunta sobre cuál era el mejor viaje o el mejor lugar al que haya podido ir en sus 52 años de vida, “el mejor viaje de mi vida es a ese al que los puedo llevar a ustedes y el mejor lugar para estar y poder visitar todas las veces que uno quisiera es ese rinconcito en el corazón de sus mercedes donde las historias o las publicaciones que uno hace logra sensibilizarlos”.

Aunque el presentador, periodista, fotógrafo, escritor y documentalista nunca ha usado sus redes sociales para pedir ayuda o algún tipo de apoyo, esta vez tuvo que hacer una excepción debido a la falta de apoyo patrocinado y a la falta de financiación de sus viajes.

“Hoy voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. A mí no me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero, pues los tiempos están cambiando y yo ya no tengo 15 años y hay toda una competencia y una cantidad de influencers muy talentosos y muy chicos”, afirmó Pirry.

Contó que debido al alza del dólar “la situación no está tan fácil” y por eso hizo un llamado a sus seguidores y a algunas marcas que estén interesadas en colaborar con él para que sean sus patrocinadores y así poder seguir viajando por el mundo.

“Entonces, si les gustan estos contenidos, por favor ayúdenme a difundirlos, a compartirlos, a comentarlos porque estoy buscando apoyo, patrocinador para poder seguir trayéndoles a ustedes estas historias”, agregó Pirry.

“Yo no quiero creerme de plata, yo vivo de mi carrera y de ahí saco para poder hacer estos viajes, que estoy convencido de que es la mejor manera de enamorar a la gente del medio ambiente”, contó.

Finalizó diciendo que a pesar de esta situación seguirá siéndole fiel a sus contenidos, a sus ideas y a su propósito, a pesar de que “pareciera que hablar de la naturaleza, del planeta y del medio ambiente ya no es tan chévere”.

Tras su publicación, varios usuarios comentaron y demostraron todo su apoyo y afirmaron que es una de las personalidades con más recordación de Colombia, incluso Claudia Bahamón también le dejó un mensaje, “eres un gran periodista y mereces todo el apoyo y atención. ¡De tu periodismo todos nos vemos beneficiados!”.