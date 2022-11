Video: Bad Bunny en Colombia salió de rumba, paseó por Medellín y besó a una fan

Bad Bunny estuvo el 18 y 19 de noviembre en Medellín como parte de su gira "World Hottest Tour". Foto: Redes sociales

Bad Bunny causó sensación en Medellín. Luego de dos conciertos que fueron de los más esperados del año para muchos, el artista boricua generó furor en una de las zonas más turísticas de la ciudad conocida como Provenza: sector del barrio El Poblado donde se encuentran algunos de los bares y discotecas de reguetón más concurridos.

La sensación ocurrió el sábado 19 de noviembre, luego de que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, terminara su segundo show en la capital paisa alrededor de las 12:30 de la madrugada. Horas después, en videos publicados a través de redes sociales, se vio al cantante caminando por las calles de Provenza con una pañoleta que le cubría parcialmente el rostro. También tuvo que ser escoltado debido a la gran multitud que lo rodeaba: algunos intentaban tocarlo o sacarse una foto con él.

Bad Bunny incluso entró a una de las discotecas más reconocidas de la ciudad y lo grabaron bailando mientras cantaba una canción. Luego se le vio saliendo del lugar, igualmente escoltado por integrantes de su esquema de seguridad y algunos uniformados de la Policía Metropolitana.

El vehículo en el que se movilizaría para salir de Provenza estaba rodeado de gente, e incluso, antes de que el artista ingresara en el carro, una fan se montó en el techo de la camioneta para darle un beso que Bad Bunny correspondió sin quitarse la pañoleta de la cara. Por último se despidió del público que gritaba su nombre, “¡Benito, Benito!”.

¿Cómo estuvo la seguridad en Medellín?

Ya se había anunciado un día antes que los locales comerciales en la ciudad tendrían permiso para abrir hasta las 5:00 a.m. durante el viernes 18 y sábado 19 de noviembre con motivo del concierto de Bad Bunny, que convocó a más de 80 mil personas en el estadio Atanasio Girardot.

Por ello, las autoridades decidieron instalar un Puesto de Mando Unificado que, según la Alcaldía de Medellín, funcionó de manera eficaz. También se realizaron operativos de control sectorizados en El Poblado, el Centro de Medellín y los corredores de La 70 y La 33.

En materia de turismo y ganancias, se estima que la ocupación hotelera en la ciudad fue mayor al 90 % y que los gastos en alimentación, transporte, hospedaje y demás superó los 12 millones de dólares.

¿Estafas en la boletería?

En redes sociales se hizo viral el hecho de que muchas personas fueron estafadas al intentar comprarle boletería a terceros. Ese fue el caso de la influenciadora Pautips, quien relató la forma en que la estafaron al momento de conseguir entradas para el concierto de Bad Bunny en Medellín.

“Yo compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días, la persona que me lo vendió me dijo que ese palco no existe” dijo la influenciadora.

Recientemente también se ha hecho conocido el caso de una usuaria de TikTok que narra cómo faltando pocos días para el concierto y gracias a sospechas que tuvo se dio cuenta de que la habían estafado.

Es por eso que TuBoleta, a través de Instagram, realizó una publicación advirtiendo a los usuarios y recordándoles que su plataforma es la única oficial para realizar compras, sobre todo en el marco del show de Bogotá que se vivió el domingo 20 de noviembre.