Presentadora de Noticias RCN anunció que está esperando su segundo hijo

Las noticias de las estrellas de la farándula no dejan de llegar y esta vez le tocó a Maythe González protagonizar el nuevo anuncio. El 25 de diciembre, la presentadora de Noticias RCN anunció junto a su esposo, Anuar Pérez, y su hija tres años, Valeria Pérez, que está embarazada nuevamente.

Presentadora de RCN anunció su embarazo

La forma de hacerlo fue bastante creativa, pues en la fotografía que acompaña la publicación, la pareja sostiene Valeria, quien lleva un pañal con el mensaje “mommy is pregnant!”, que traduce “mamá está embarazada”. En la descripción, González explica que al igual que su primer embarazo, fue planeado tener un nuevo bebé: “Te soñamos en el desierto de Wadi Rum lo plasmamos en la arena como un manifiesto y hoy eres nuestro mejor regalo de Navidad!”.

En la segunda fotografía de la publicación muestra cómo la pareja escribió en la arena de Jordania “loquitos” refiriéndose a ellos con un “+2″, haciendo referencia al deseo de tener dos hijos en la familia. Sobre este anuncio los comentarios no tardaron en llegar y personalidades como la periodista Andrea Guerrero, felicitaron a la integrante del canal.

“Yo me muero de felicidad con esta noticia”, escribió Guerrero. La también presentadora Viena Ruiz celebró la noticia escribiendo “¡Maythe, felicitaciones, qué alegría!”, mientras que la empresaria Karin Jiménez comentó “Felicidades, Dios los bendiga”.

Por el momento no se sabe el nombre ni el sexo del bebé que está esperando González, pero seguramente dará estos detalles a su debido tiempo, ya que la presentadora ha demostrado que le gusta compartir su maternidad, tal y como lo ha hecho con Valeria.

Valeria, la hija de Maythe González

Para su primer embarazo, la revelación del sexo la hizo en la misma red social, donde después de una primera publicación en la que adjuntaba una radiografía de la pequeña, reveló en un globo el nombre que tendría su primogénita. Sobre su primera vez como madre escribió: “He planeado casi todo en mi vida y esto no fue la excepción. A finales del año pasado decidimos mi esposo y yo que en este 2020 creceríamos nuestra familia y empezamos la tarea, eso sí, jamás imaginamos que iba a llegar tan rápido y menos en medio de una pandemia que nos ha encerrado en casa, nos complica las visitas médicas y me hace vulnerable (mis defensas no están a tope) en esta realidad incierta, claramente eso sí no lo planeé”.