¿Qué enfermedad tiene Michael J. Fox, protagonista de “Volver al Futuro”?

Los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, recordados por su participación en “Volver al Futuro” como Martin y Doc Brown, tuvieron un emotivo reencuentro el pasado fin de semana en el Comic-Con que se llevó a cabo en New York.

El evento de historietas, películas y cómics recibió a cientos de espectadores que fueron testigos de un conmovedor reencuentro entre dos de los más emblemáticos actores de la cinta estrenada en 1985. Entre aplausos y halagos fueron recibidos y emocionaron al auditorio con un significativo abrazo con el que se dio apertura a un diálogo lleno de anécdotas.

En la conversación hubo espacio para la alegría y la nostalgia, pues durante la charla se rememoraron diversas experiencias como la enfermedad que padece Michael J. Fox, la reciente muerte de su madre y algunos detalles desconocidos detrás del rodaje de la trilogía.

La enfermedad que parece MichaelJ. Fox de “Volver al Futuro”

Más allá de la emoción que causó el reencuentro de los actores, los fanáticos mostraron preocupación por el estado de salud de Michael, quien padece una enfermedad degenerativa.

En 1991, cuando el actor tenía 29 años fue diagnosticado con Párkinson, experiencia que él cuenta con detalle en su reciente libro “No hay mejor momento que el futuro”. De hecho, durante el Comic-Con se refirió al tema y se mostró agradecido con la vida, afirmando que la enfermedad le ha traído muchas enseñanzas y ha sido una buena oportunidad para ayudar a los demás. “Fue lo mejor que me pasó en la vida. Le digo a la gente que es un regalo. No lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

Esta enfermedad obligó a Michael a retirarse de la actuación en 2020, pues en su libro confesó: “Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás. Al menos por ahora, entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd y sus anécdotas en “Volver al Futuro”

El reencuentro entre los dos actores significó también una oportunidad para dar a conocer detalles curiosos que surgieron durante las grabaciones.

En el diálogo se exaltó la “química” que ambos sintieron en el set de grabación desde el primer momento y el buen ambiente que vivían detrás de cada escena. Así mismo, recordaron cuáles eran sus apartados y diálogos favoritos de la producción, en las que resaltaron: “¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!” y “Se dijo una vez en una película: el futuro es lo que tú lo haces”.

La película Volver al futuro está llena de frases que se volvieron emblemáticas para las generaciones posteriores a los años 80 del siglo XX y que incluso han sido adaptadas a memes durante lo corrido del siglo XXI. Uno de sus diálogos más recordados es aquel en el que le preguntan a Martin que, ya que viene de futuro, diga quién será en presidente de EE. UU. en 1985, a lo que él responde que Ronald Reagan. “¿El actor? ¿Y quién será el vicepresidente, Jerry Lewis?”.

Otras frases de la película son:

- “Supongo que ustedes no están preparados para esta música, pero a sus hijos les encantará”.

- “Esto es eléctrico, pero necesita energía nuclear para generar la energía requerida”.

- “Al fin inventé algo que funciona”.

- ¿Tenga amor propio. si deja que lo maltraten, lo maltratarán toda su vida”.

Y usted, ¿qué recuerda de Volver a Futuro?