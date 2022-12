“Qué pena”: Georgina Rodríguez estalla en redes por suplencia de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez se pronunció ante la ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido del mundial, Portugal-Suiza. Foto: @georginagio

Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las ‘socialities’ más reconocidas en el mundo del entretenimiento por su relación con el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, quien hace parte de la selección de Portugal que compite en el Mundial de Catar 2022.

Este martes, el delantero de Portugal fue llamado a ingresar a la cancha en el minuto 74, cuando la victoria de los lusos estaba más que asegurada con sus seis anotaciones a favor.

Ante la decisión del técnico Fernando Santos de no convocar a Cristiano Ronaldo como uno de los titulares, su pareja, Georgina Rodríguez, no dudó en pronunciarse en redes sociales: “Enhorabuena, Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos”.

Además, la protagonista del reality de seis capítulos de Netflix, “Soy Georgina”, añadió: “la afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más.”

¿De dónde es Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez nació en Argentina y a una temprana edad se mudó a Murcia, España con su familia donde pasó gran parte de su vida.

En su reality show, “Soy Georgina”, la modelo e influenciadora abarca más a fondo sus raíces y menciona sentir que la ciudad de Jaca, en Huesca, es el lugar que ella considera como su hogar, recordando también a viejos amigos y vecinos que compartieron con ella.

Georgina y Cristiano Ronaldo comenzaron su relación en 2016, haciéndola oficial al público en 2017, mismo año en el que nació su primera hija, Martina. En 2022, la pareja anunció el nacimiento de su segunda hija, Bella Esmeralda, y el fallecimiento del hermano mellizo de la misma.