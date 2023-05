¿Qué le pasó a Alejandro Sanz? El cantante envía mensaje tras preocupar a sus fans

Con 58 años, Alejandro Sanz es uno de los cantautores y compositores más importantes de España en los géneros de balada romántica y pop latino. Foto: Instagram @alejandrosanz

El artista y compositor español Alejandro Sanz, compartió un mensaje que dejó preocupado a sus seguidores. En la pausa que realizó en medio de su gira Sanz en Vivo, por medio de su cuenta de Twitter el día 26 de mayo compartió un mensaje en el que afirmaba encontrarse “triste y cansado”.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado... Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, afirmó Sanz.

Ante sus declaraciones, fanáticos también se preguntaron sobre la continuidad de su gira en España. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, afirmó. Posteriormente, en un mensaje donde muestra su empatía para con sus fanáticos, afirmó, “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Luego de dos días sin saber del artista, el 29 de mayo Sanz nuevamente recurrió a Twitter para compartir cómo se sentía, esta vez, con un mensaje más alentador.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte ese fin de semana y aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho…”, inició el artista en el mensaje.

La gira de Alejandro Sanz

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos por el día de mañana. El sol está en camino”, afirmó Sanz.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

No se sabe con exactitud lo que está viviendo el artista, se presume que pasa por un cuadro de depresión. Afirma que no ha tenido ganas de continuar su gira y que se ha sentido estancado en el sentimiento de soledad. También pide que su estado de salud mental no sea algo tendencioso ni ocupe la pantalla mediática.

