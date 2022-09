¿Qué le pasó a Eugenio Derbez? Así fue el accidente del actor mexicano

De acuerdo con el actor, los dolores son demasiado fuertes y lo han tenido que dejar sedado la mayoría del tiempo. Foto: Instagram

El reconocido actor mexicano, Eugenio Derbez hace unos días comunicó por medio de sus redes sociales que había sufrido un accidente que lo habría obligado a realizarse una cirugía de emergencia debido a la complejidad de las lesiones que sufrió.

Aunque su esposa, Alessandra Rosaldo, que fue quien comunicó a sus amigos y fanáticos sobre lo que había pasado, no dejó muchos detalles del accidente en sí, el público que desde hace muchos años sigue a este comediante y actor, quedaron muy preocupados por su estado de salud.

Lo cierto es que después de un día de conocerse que Derbez tuvo un accidente, el actor ya había pasado por la delicada cirugía que debían hacerle y que estaba en recuperación, aún sin detalles de las razones de su intervención.

Las razones del accidente de Eugenio Derbez

Hace pocos días uno de sus hijos, José Eduardo Derbez, dio detalles de lo que posiblemente le había pasado a su papá, pero los detalles fueron pocos, fue solo hasta la noche de este domingo que se conoció qué había pasado.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Eugenio Derbez hizo un live para dejar enterados a sus fanáticos sobre toda la situación, el momento que vivió y lo que ha pasado hasta el día de hoy, después de su accidente.

El actor contó que, tal como había dicho su hijo previamente, había sufrido una caída mientras jugaba con unos visores de realidad virtual en un pueblo en Georgia, Estados Unidos.

“Curiosamente, el mes anterior al accidente, estuve haciendo cosas arriesgadas, me gusta la adrenalina, y una noche antes de regresar a mi casa, en un pueblito en Georgia, mi hijo me dijo, vamos a jugar juegos de realidad virtual y de repente tuve este accidente estúpido...”, contó el actor mexicano.

De acuerdo con Derbez, mientras estaba viendo el vacío desde un edifico de 100 pisos, en su visor de realidad virtual, se tropezó con los objetos que estaban a su alrededor y cayó. “Me caí con todo mi peso sobre unos escalones que había ahí y caigo sobre mi codo y el codo empuja todo el húmero hacia arriba y se me sale el hueso y en su camino rompió todo lo que había ahí”, dijo Eugenio.

Después de ese momento empezó su travesía por los hospitales de la zona para poder acceder a la cirugía que se conoció desde el primer momento y que, semanas después, lo ha obligado a estar sedado debido al dolor que sufre en su brazo izquierdo después de que tuviera más de 15 fracturas.

La reflexión que hizo Derbez sobre su accidente

Además de contar la razón de su caída, el mexicano le explicó a sus seguidores y amigos que los últimos seis meses han sido de mucho trabajo, por lo que ha tenido que viajar constantemente sin poder volver a su casa, más que solo para re empacar sus maletas.

“Yo quisiera saber por qué pasó... Yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo, yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar el “para qué fue” y creo que tiene que ver con que este año fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses no estuve prácticamente en mi casa y a pesar de que estaba muy feliz, también me sentía un poco ahogado, me sentía un poco en la cárcel...”, afirmó el actor.

La caída la sufrió una noche antes de volver a su casa para descansar, por lo que el mismo protagonista de “No se aceptan devoluciones”, dijo que esto podría ser una señal para al fin dedicarle tiempo a las demás cosas que giran alrededor de su vida.

Finalmente, agradeció por el apoyo que las personas han enviado desde la distancia, así como los mensajes que han llenado sus redes sociales y su celular para estar al tanto de su estado de salud. “Quiero agradecer las muestras de cariño de verdad, estoy muy feliz por la cantidad de gente que me habló y por las muestras de cariño que no tengo cómo agradecerlas”, dijo Eugenio Derbez.